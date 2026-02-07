Tristeza en el fútbol español; falleció exfutbolista que jugó 12 temporadas en Real Madrid

El exfutbolista Manolín Bueno, el 'eterno' suplente del extremo izquierdo internacional Paco Gento en el legendario Real Madrid campeón de la quinta y sexta Copas de Europa en los años 60 del pasado siglo, falleció este sábado a los 86 años en Cádiz, anunció el club gaditano.

Aunque nació en Sevilla el 5 de febrero de 1940, Manuel Bueno Cabral, conocido con el apelativo de 'Manolín Bueno', residía en Cádiz, su localidad de adopción y donde comenzó como futbolista, y militó durante doce temporadas en el Real Madrid.

Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, en un partido de Champions League Getty Images

Su primer equipo profesional fue el Cádiz, desde donde dio el salto en la temporada 1959-60 al Real Madrid, club en el que permaneció doce campañas y con el que consiguió dos títulos de Copa de Europa (1959-60 y 1965-66), ocho Ligas, dos Campeonatos de Copa y una Copa Intercontinental.

Posteriormente, Manolín Bueno jugó en el Sevilla en la campaña 1972-73, club en el que se retiró a los 32 años.

