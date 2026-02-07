Cali vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde por TV el compromiso por Liga BetPlay I-2026

Un motivado Deportivo Cali, que viene de golear al Deportivo Pasto, será el primer reto del argentino Fabián Bustos como nuevo entrenador de Millonarios. El 'azucarero' recibe este domingo, en el estadio de Palmaseca, al 'embajador' en cumplimiento de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Bustos, de 56 años, arribó al azul de la capital de la República en reemplazo de Hernán Torres y con la gran misión de sacar al equipo de los últimos lugares de la tabla, ya que ocupa el puesto 18 con apenas un punto sumado en cuatro compromisos.

Por el lado del verde vallecaucano, el presente es distinto, pero aún con aspectos por mejorar. Los dirigidos por Alberto Gamero han sumado seis puntos, producto de dos victorias en condición de local; y ante los 'embajadores' la misión será mantener esa dinámica.

Deportivo Cali le ganó al Pasto en la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Voces de los protagonistas

"Yo he visto a un Millonarios protagonista, que crea muchas situaciones de gol, defiende bien y saca los partidos adelante y así llegó a finales, a eso aspiramos. No sé qué tan rápido esté, pero ojalá sea lo más rápido posible", expresó Bustos durante su rueda de presentación hace unos días.



Para tratar de sumar en tierras caleñas, el entrenador argentino cuenta con una nómina experimentada liderada por el goleador Radamel Falcao García y Leonardo Castro.

Publicidad

Hay que precisar que para este juego de la quinta jornada, Millonarios no podrá contará con el chileno Rodrigo Ureña, quien vio la tarjeta roja en el empate 0-0 en El Campín frente al Medellín, pero recuperará a Mateo García, quien vuelve tras cumplir una jornada de sanción por expulsión.

A Millonarios se le redujo drásticamente el margen de error Foto: Millonarios FC.

El presente de los 'azucareros'

El Cali, por su parte, llega en alza luego de golear 3-0 al Deportivo Pasto, en un compromiso que mostró la calidad y el nivel tanto de Juan Ignacio Dinenno como Steven 'Titi' Rodríguez. Tanto el argentino como el antioqueño dejaron buenas sensaciones ante la afición del 'verdiblanco'. Además, Pedro Gallese se vio 'firme' bajo los tres palos.

Publicidad

Para este partido, Gamero, quien tuvo un paso sobresaliente por Millonarios antes de arribar al 'azucarero', contará también con otras de sus figuras como lo son los centrales Fernando Álvarez y Felipe Aguilar, y el centrocampista argentino Emanuel Reynoso.

"Ganando hay que corregir también, pero hay que seguir potencializando las cosas buenas que se hacen, y uno de los puntos que hemos hecho esta semana es en la pelota quieta. El día domingo tenemos a Millonarios, son tres puntos que nos van a acercar a los primeros lugares, pero también nos van a ayudar a sumar durante este torneo a la clasificación, objetivo 'uno A', después miramos. El 70 por ciento de los jugadores de Millonarios los conozco, pero no conozco el cinco por ciento de cómo juega el 'profe' (Bustos), por eso me estoy guiando de partidos anteriores", expresó el DT del Cali en su charla con los medios de comunicación.



Cali vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde por TV el compromiso por Liga BetPlay I-2026