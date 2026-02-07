Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cali vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde por TV el compromiso por Liga BetPlay I-2026

Cali vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde por TV el compromiso por Liga BetPlay I-2026

El estadio de Palmaseca recibe este domingo el partido entre Cali vs. Millonarios, válido por la quinta jornada. El 'azucarero', a mantener el buen inicio como local; el 'embajador', a repuntar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de feb, 2026
Cali recibe a Millonarios en partido de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026.
