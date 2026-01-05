Bucaramanga le dio una excelente noticia a su afición; confirmó la continuidad de una de sus figuras

Luciano Pons no se mueve del Atlético Bucaramanga. El argentino sonó fuertemente para salir del cuadro 'leopardo', pero confirmó este lunes que continuará en el equipo hasta el año 2028, en busca de hacer una buena campaña en la Copa Sudamericana.

Por medio de un video en las redes sociales, el equipo santandereano anunció la continuidad del delantero. El clip comenzó con las que parecían ser sus palabras de despedida del club. "Quiero tomarme un momento para hablarles desde el corazón. Cuando uno llega a un club, no sabe qué va a pasar, pero sí siente cosas. Y en este club sentí cosas muy fuertes. Viví momentos que voy a llevar conmigo siempre. Gritamos muchos goles juntos, partidos inolvidables, sueños que parecían muy lejanos y se han hecho realidad. Soñamos en la liga, soñamos a nivel internacional, soñamos como grupo. Quiero agradecerles a todo el grupo, a todo el cuerpo técnico, a toda la gente del club y sobre todo a la hinchada."

Más adelante agregó: "Gracias por ese cariño, por ese aliento de todos los días, por esos saludos en la calle, por esos videos que me han pedido para todos esos chicos que sueñan con jugar en Primera. Eso no se va a olvidar nunca. Cada gol que marqué lo grité pensando en ustedes. Todo esfuerzo valió la pena por esta camiseta". Sin embargo, cuando todos los caminos conducían a que iba a dar su adiós definitivo, confirmó que se queda en el Bucaramanga por unas temporadas más, "gracias por ser parte de este lindo camino. Por eso quiero decirles algo, sigo en casa defendiendo estos colores. Así que este 2026 seguiremos haciendo historia juntos, porque esta es nuestra herencia y nuestra pasión", concluyó el atacante.



Cada gol fue un abrazo con la hinchada... 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥🫶🏻🧉#MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/aOkAvtRU39 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) January 5, 2026

El jugador de 35 años prolongará de esta manera su estancia en Bucaramanga, luego de llegar al equipo en enero de 2025. Desde que se puso la camiseta del auriverde, jugó 52 partidos, en los que anotó 24 goles y contribuyó a sus compañeros con cinco asistencias. El argentino volvió al fútbol colombiano luego de una temporada decepcionante con Universidad de Chile, con el que estuvo en 27 duelos, con un pobre registro de cuatro goles. En la 'ciudad bonita' se reencontró con el gran nivel que tuvo en el Independiente Medellín y que lo hizo ser considerado como uno de los mejores delanteros en nuestro país. El goleador sonó para llegar al América de Cali, sin embargo prefirió quedarse en el club en el que brilló en 2025.