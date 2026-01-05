La salida de José Enamorado del Junior cada vez suena con más fuerza; habría negociaciones avanzadas

José Enamorado es objeto de fuerte interés por parte de Gremio. El atacante dejaría el Junior luego de dos años y medio en el equipo, para darse un nuevo aire en su carrera profesional. Según la prensa brasileña, el equipo de Porto Alegre estaría presionando fuertemente por contar con los servicios del jugador.

El diario 'GeGlobo' publicó este domingo un artículo en el que informó las negociaciones entre el 'tiburón' y Gremio, "las negociaciones entre ambos clubes siguen en curso, pero aún faltan algunos detalles. El Tricolor busca asegurar la transferencia permanente del jugador bajo el modelo de negocio actual". De darse el traspaso, Enamorado abandonaría el fútbol colombiano tras haber sido uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay 2025-II, sobre todo en la final en la que anotó tres de los cuatro goles con los que su equipo consiguió la estrella 11.

Junior pediría 3 millones de dólares por el jugador, sin embargo correría contra el tiempo, ya que su contrato termina a final de este año, por lo que a partir de junio, podría negociar directamente con otros clubes para llegar como agente libre en 2027, así que el equipo barranquillero estaría ante su última oportunidad de sacar dinero por el futbolista de 26 años. Este lunes, a su llegada para realizarse los exámenes médicos con el club rojiblanco, rompió el silencio y habló de su posible salida. "Estamos a la espera. Y pues nada, en estos días sabremos qué me depara a mí en el futuro".

🚨‼️ “Estos días sabremos qué me depara a mí el futuro.”



“Feliz por conseguir la 11 y tener dos títulos con el equipo de mis amores.”🌟



🗣️ José Enamorado sobre su continuidad en el equipo rojiblanco. pic.twitter.com/0Rkkr1dJTq — Toque Sports (@ToqueSports) January 5, 2026

El extremo atlanticense tuvo un 2025 de ensueño, con unas excelentes estadísticas de 11 anotaciones y seis pases para gol en 53 partidos. En todo su paso por Junior, Enamorado logró levantar dos veces la liga, ademas de consolidarse como uno de los mejores delanteros del rentado local. Antes vistió las camisetas de Santa Fe, Real Cartagena, Orsomarso y Deportivo Cali. A lo largo de su carrera ha jugado 237 partidos, con un registro de 25 goles y 25 asistencias. De igual manera, tuvo paso por la Selección Colombia en las categorías sub-20 y sub-21, con las que estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Sudamericanos y el Sudamericano de 2015, con un saldo de un gol en 11 encuentros.



José Enamorado, campeón con Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay II-2025. X de @JuniorClubSA

Publicidad

De confirmarse su llegada al 'Maior do Sul', Enamorado se encontraría con un club que quedó en la novena posición del Brasileirao en 2025, producto de 13 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Ese puesto en la tabla le dio el cupo a la Copa Sudamericana, por lo que el delantero 'cafetero' no se quedaría sin disputar torneo internacional esta temporada. De igual manera, compartiría vestuario con dos compatriotas, Gustavo Cuéllar y Miguel Monsalve, además de futbolistas reconocidos como Willian, Arthur Melo y Martin Braithwaite.