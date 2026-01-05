Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez empezó dura pretemporada para afrontar 2026 con nuevo equipo

James Rodríguez empezó dura pretemporada para afrontar 2026 con nuevo equipo

El volante colombiano se encontraba en inactividad desde noviembre de 2025, cuando quedó eliminado de la Liga MX de México con el Club León y actuó en un par de amistosos con la Selección.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
James Rodríguez arrancó pretemporada para 226, aunque no tiene club.jpg
James Rodríguez prendió motores para 2026, pese a no tener club.
Foto: Club León.

Publicidad

Publicidad

Publicidad