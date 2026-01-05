James Rodríguez empezó dura pretemporada para afrontar 2026 con nuevo equipo

James Rodríguez le puso punto final a su extenso periodo de vacaciones, en el que se mostró en diferentes lugares aprovechando el tiempo con sus hijos y gozando de paisajes de paya, brisa y mar, principalmente.

Fue así como se puso manos a la obra para recuperar lo más pronto posible su forma física si se tiene en cuenta que su último partido con el Club León de México fue el 9 de noviembre pasado, mientras que con la Selección Colombia tuvo 2 contienes más, el 16 y 19 del mismo mes frente a Nueva Zelanda y Australia, respectivamente.

Desde entonces ha estado sin jugar; es decir, acumula un mes y medio fuera de competencia, lapso que seguramente se seguirá extendiendo hasta que empiece la temporada 2026.

Mientras tanto, el cucuteño se entrena en solitario para volverá las canchas en óptimas condiciones, ya que su objetivo es ir al Mundial de junio en México, Estados Unidos y Canadá.



James Rodríguez inició pretemporada para unirse a nuevo equipo

Luego de las fiestas de fin de año, el mediocampista de 24 años de edad, se dejó ver encendiendo motores con una serie de imágenes en las que aparece trotando, haciendo ejercicios de gimnasio y terminando extenuado por la aparente exigencia.



Lo particular es que Rodríguez todavía no tiene equipo para jugar, pero se prepara de la mejor manera para no dar ventajas físicas con el resto de sus futuros compañeros cuando sea llamado a unirse a algún club.

Entre tanto, sus representantes avanzan en la búsqueda de una escuadra que acepte al zurdo, al menos durante el primer semestre del año, en el que necesita estar en alto nivel para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo.

Lo cierto es que a James no le queda mucho tiempo para encontrar a donde ir, pues las ligas de Europa están retomando actividades y en América los calendarios arrancan a mediados de enero.

El ‘cafetero’ ha sonado para ir al Sao Paulo, de Brasil, donde ya estuvo años atrás, y también para ir a la MLS de Estados Unidos. No obstante, se sigue sin saber de manera concreta qué ofertas tiene.