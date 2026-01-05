Hora y dónde ver EN VIVO Argelia vs. RD Congo, posible rival de Colombia en el Mundial de 2026

La Copa Africana de Naciones entró en su etapa decisiva y cada partido comienza a marcar el camino hacia el título. El certamen, que se disputa en Marruecos, ya vive los octavos de final, instancia en la que varias selecciones históricas del continente buscan asegurar su cupo entre las ocho mejores y seguir en la pelea por el trofeo.

Senegal y Mali sellaron su clasificación a los cuartos de final tras dejar en el camino a Sudán y Túnez, respectivamente. A ellos se sumaron Marruecos, principal candidato al título, que superó por la mínima diferencia a Tanzania, además de Camerún, vencedor 2-1 ante Sudáfrica. Egipto, por su parte, necesitó del tiempo extra para imponerse 3-1 frente a Benín y continuar con vida en el torneo.

En ese contexto aparece uno de los duelos más atractivos de la jornada: Argelia vs. República Democrática del Congo, un cruce que no solo despierta interés en África, sino también en Sudamérica, ya que 'los leopardos' podrían convertirse en un eventual rival de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026.



Hora y donde ver EN VIVO, Argelia vs. RD Congo

RD Congo se estrena contra Foto: Fecofa.

Por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, Argelia, liderada por Riyad Mahrez, se medirá ante RD Congo este martes 6 de enero en el Stade Prince Moulay El Hassan. El compromiso dará inicio a partir de las 11:00 a. m. (hora colombiana) y contará con transmisión por televisión cerrada, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol.



¿Cómo llega RD Congo?

La selección de República Democrática del Congo, dirigida por Sébastien Desabre, clasificó a esta instancia tras finalizar segunda del grupo D con siete puntos, los mismos que Senegal, aunque con menor diferencia de gol. El equipo congoleño ha mostrado solidez defensiva y orden táctico, aspectos que buscará imponer ante uno de los grandes favoritos del torneo.



Por su parte, Argelia llega con puntaje perfecto, producto de tres victorias consecutivas en la fase de grupos, ratificando su condición de candidato. El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Nigeria y Mozambique, en un camino cada vez más exigente hacia el título continental.