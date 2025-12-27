Robert Lewandowski y una brutal confesión: "Barcelona me pidió no anotar más goles"

En el fútbol la premisa es marcar más goles que el rival y de eso si que sabe Robert Lewandowski. El delantero ha mostrado todo su poder ofensivo a lo largo de su carrera, destacando principalmente en Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Barcelona. Lo curioso es que en el conjunto 'culé', pese a brillar con sus anotaciones, le solicitaron que dejara de marcar.

La sorpresiva historia ya había salido a la luz hace un tiempo con la publicación del escritor Sebastian Staszewski, quien realizó un libro biográfico de 'Lewa'. A falta de dos jornadas para culminar la Liga de España 2022-23, el atacante registraba 23 goles. Si llegaba a las 25 anotaciones, los catalanes le debían pagar un bono extra de 2,5 millones de euros al Bayern Múnich. Los directivos no se fueron con rodeos y hablaron con Robert de frente.

Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y otros jugadores del Barcelona AFP

La tarea se llevó a cabo con éxito y Barcelona no tuvo que pagar ese adicional en medio de la crisis financiera que ya vivía. Ahora, en una entrevista con el periodista Bogdan Rymanowski, el polaco confirmó que todo fue verdad. "Hay cosas de las que no quiero hablar. Respeto mucho al Barcelona y a la gente que trabaja allí. Era consciente de la situación del club. Había muchas otras situaciones que debían resolverse por el bien de la entidad. En resumen, se trataba de una prima, y se sabe que en aquel momento el Barcelona miraba cada euro, y no era poca cosa, y para mí tampoco cambió nada. No tengo ningún problema con eso, pero se me quedó grabado en la cabeza y me pregunté si marcar un gol o no", confesó el delantero.



Tal episodio no fue la única revelación, puesto que 'Lewa' no tuvo problema en referirse sobre su futuro en el conjunto blaugrana. "No hablo con el entrenador sobre posibles intereses de otros clubes. Tampoco es una cuestión de reducir mi salario a la mitad. La decisión dependerá de lo que quiera el club y de lo que yo considere mejor. Aún hay tiempo para decidir. No siento ninguna presión y tampoco sé ahora mismo qué camino tomar", dijo el jugador que ahora mismo no es titular en la plantilla.