Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Robert Lewandowski y una brutal confesión: "Barcelona me pidió no anotar más goles"

Robert Lewandowski y una brutal confesión: "Barcelona me pidió no anotar más goles"

El delantero polaco Robert Lewandowski no se quedó callado y habló sobre un insólito pedido que le hizo el Barcelona hace dos años.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Robert Lewandowski, delantero del Barcelona
Robert Lewandowski, delantero del Barcelona
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad