Apareció Andrés Llinás, primera imagen después de la lesión; "un hincha más"

Por la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios recibió en el estadio Nemesio Camacho El Campín al Deportivo Cali en un partido pasado por lluvia, pero lleno de emociones. El duelo terminó igualado 3-3, con ambos equipos ofreciendo un espectáculo vibrante para la afición que se dio cita en el ‘coloso de la 57’.

Los ‘embajadores’ comenzaron dominando el marcador con anotaciones de Beckham Castro y Helibelton Palacios. Sin embargo, Deportivo Cali reaccionó y logró remontar gracias a un doblete de Áviles Hurtado y un tanto de Johan Martínez. Cuando parecía que la visita se llevaba la victoria, Danovis Banguero, quien había ingresado en el minuto 74 por Andrés Llinás, puso cifras definitivas con un gol que selló el empate.

No obstante, la gran preocupación de la noche no estuvo en el resultado, sino en la dura lesión sufrida por el defensor central Andrés Llinás. Sobre el minuto 71, en una disputa de balón con Fernando Mimbacas, el ‘Kaiser’ sufrió una aparatosa torcedura de tobillo que encendió las alarmas en el banquillo azul y silenció a todo El Campín.

Millonarios emitió un comunicado oficial confirmando la gravedad de la lesión: “Millonarios FC informa que el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución", indicó el parte médico.

Andrés Llinás reapareció tras lesión

A pesar del difícil momento, el jugador de 28 años reapareció en redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a la afición. En su cuenta de Instagram, Llinás publicó una imagen posterior a lo que sería la cirugía, acompañada de un texto lleno de gratitud y resiliencia.

“Ya salimos de lo más duro, todavía me cuesta ver las imágenes de la lesión. Pero para cada caída hay una levantada con más impulso. Por unos meses, se va el jugador, pero queda el hincha. A todas las personas que me han escrito, me llevo cada mensaje en el corazón: hinchas de Millonarios y de otros equipos, amigos, compañeros de equipo y de profesión. Mil gracias y volveremos más fuertes”, escribió el defensor.

Sus palabras fueron recibidas con cientos de mensajes de apoyo de parte de aficionados y colegas del fútbol colombiano, que le desearon una pronta recuperación.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Tras el aplazamiento del clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, los dirigidos por David González volverán a la acción en la Liga BetPlay II-2025 el domingo 17 de agosto. Ese día visitarán el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para enfrentar al Deportes Tolima, en un duelo clave para las aspiraciones del equipo azul.