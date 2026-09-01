Bucaramanga se pronunció sobre los hechos ocurridos contra Cali; le piden pruebas a Rafael Dudamel

Luego de la reclamación de Rafael Dudamel y la contundente respuesta de Pablo Peirano, Atlético Bucaramanga acabó con las especulaciones y se pronunció con un extenso comunicado, explicando cada detalles de todo lo ocurrido en los minutos finales de su vista al Deportivo Cali por la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026. Los 'leopardos' resaltaron las dudas que tuvo el árbitro central en su desempeño y además le exigieron pruebas al estratefa venezolano de los ' 'azucareros'.

Acá los puntos claves del comunicado del Bucaramanga:

"Al minuto 90+2, nuestro capitán, Fabry Castro, advirtió al árbitro central sobre los hechos que se estaban presentando y sobre la imposibilidad de desarrollar el juego con normalidad, ante lo cual el árbitro procedió a suspender momentáneamente el compromiso. No obstante, durante la reanudación del partido, persistió la presencia de aficionados dentro del terreno de juego. Pese a la gravedad de la situación, no se adoptaron medidas más estrictas y expeditas que permitieran restablecer de manera efectiva las condiciones de seguridad necesarias para la continuidad del encuentro"

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"Al minuto 90+10 y ante la desatención de los gestos mediante los cuales nuestro Director Técnico, Pablo Peirano, intentaba comunicar a los oficiales del partido para tomar las medidas necesarias, se vio obligado a ingresar al terreno de juego con el propósito de advertir nuevamente al juez central sobre el riesgo que representaba la situación que se estaba ocasionando. Nuestra institución considera que los hechos ocurridos durante esos minutos finales ameritaban la suspensión inmediata del partido. La presencia de aficionados dentro del terreno de juego, los desmanes entre hinchas y la intervención simultánea de Policía, logística y demás autoridades evidenciaban una situación que iba mucho más allá de una simple alteración del espectáculo".



"El Atlético Bucaramanga rechaza categóricamente las declaraciones dadas por el técnico Rafael Dudamel donde asegura que nuestro director técnico Pablo Peirano "Agredió al jugador Keimer Sanvoval" y solicita públicamente las evidencias que sustenten una acusación de esta naturaleza".

"Atlético Bucaramanga anuncia que gestionará las vías legales y reglamentarias correspondientes para darle formalidad a nuestra posición frente a lo ocurrido, poniendo a disposición de las instancias competentes todos los elementos jurídicos, documentales, audiovisuales y probatorios que sustentan nuestra postura con el propósito de que se realice un análisis integral de lo sucedido y, de ser procedente, se establezcan las responsabilidades correspondientes y se determinen las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo estipulado en los reglamentos que rigen el fútbol profesional colombiano".