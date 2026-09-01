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Gol Caracol  / Figura de la Serie A de Italia será intervenido por una afección cardiaca

Figura de la Serie A de Italia será intervenido por una afección cardiaca

Uno de los mejores jugadores de la Liga de Italia presentó novedades de salud y por eso será sometido a un procedimiento médico. ¡Aquí todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Balón oficial con el que se juega en la Serie A de Italia
Balón oficial con el que se juega en la Serie A de Italia
Getty Images

Scott McTominay, centrocampista escocés del Nápoles, será sometido en los próximos días a una intervención para corregir mediante ablación una arritmia benigna, informó este martes el club italiano. El futbolista, una de las piezas importantes del conjunto napolitano, presentó esta alteración del ritmo cardíaco, que fue calificada como leve y benigna.

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Los especialistas optaron por practicar dicha intervención de ablación para corregirla. McTominay permanecerá de baja durante los próximos días y, según la previsión comunicada por el conjunto partenopeo, podrá volver a estar disponible una vez concluya el próximo parón internacional, que será del 21 de septiembre al 6 de octubre.

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El internacional escocés llegó al Nápoles en el verano de 2024 procedente del Manchester United y se convirtió en uno de los jugadores destacados del equipo, que ganó el 'Scudetto' en esa temporada. La intervención médica se realizará mediante la técnica de ablación por campo pulsado (PFA), un procedimiento moderno y de mínima invasión que utiliza impulsos eléctricos cortos para corregir los tejidos que alteran el ritmo cardíaco sin afectar las zonas sanas. A raíz de esta pausa obligatoria de aproximadamente un mes, el futbolista de 29 años se perderá partidos clave de la Serie A frente al Inter de Milán, Bolonia y Fiorentina, así como el esperado estreno del Nápoles en la Champions League contra el Arsenal.

Scott McTominay; jugador del Nápoles
Scott McTominay; jugador del Nápoles
Fotografía de: AFP

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Por otra parte, su ausencia representará un duro golpe para la Selección de Escocia en el arranque de la Nations League. McTominay, quien viene de disputar la Copa del Mundo y consolidarse como referente de su país, no podrá estar disponible para los primeros cuatro compromisos internacionales frente a Eslovenia, Suiza y Macedonia del Norte. El cuerpo técnico del conjunto italiano prevé su retorno definitivo a las canchas para el fin de semana del 11 de octubre, fecha en la que recibirán al Frosinone en el estadio Diego Armando Maradona.

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