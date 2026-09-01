¿Cuánto cuestan las boletas y cómo es su venta, para el clásico entre Santa Fe vs. Millonarios?

Este miércoles 2 de septiembre, Independiente Santa Fe recibe en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Millonarios, correspondiente a una nueva edición del clásico capitalino, en el fútbol colombiano.

Y horas antes de lo que será este importante compromiso, en el cuadro 'cardenal' hicieron importante anuncio a través de sus redes sociales, donde difundieron los precios de la boletería para el encuentro y la manera en la que se realizará la venta, teniendo en cuenta las sanciones impuestas por Dimayor, después de lo ocurrido frente a América de Cali.

Y es que, luego del ingreso de la barrar brava del equipo santafereño al terreno de juego, en medio del encuentro con los 'escarlatas'; las tribunas de sur y norte quedaron inhabilitadas para los duelos correspondientes al rentado local.

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Es por eso que, para este encuentro, en Independiente Santa Fe solo habilitaron la venta de boletería para oriental y occidental, con diferentes precios, que van desde los 112.000 pesos colombianos, hasta los 215.000.

