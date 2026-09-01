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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuánto cuestan las boletas y cómo es su venta, para el clásico entre Santa Fe vs. Millonarios?

¿Cuánto cuestan las boletas y cómo es su venta, para el clásico entre Santa Fe vs. Millonarios?

Hace un par de horas, el cuadro 'cardenal' anunció los precios y metodología de venta para la boletería frente al cuadro 'embajador', tras sanciones impuestas por Dimayor.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Acción de juego en duelo entre Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en duelo entre Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este miércoles 2 de septiembre, Independiente Santa Fe recibe en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Millonarios, correspondiente a una nueva edición del clásico capitalino, en el fútbol colombiano.

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Y horas antes de lo que será este importante compromiso, en el cuadro 'cardenal' hicieron importante anuncio a través de sus redes sociales, donde difundieron los precios de la boletería para el encuentro y la manera en la que se realizará la venta, teniendo en cuenta las sanciones impuestas por Dimayor, después de lo ocurrido frente a América de Cali.

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Y es que, luego del ingreso de la barrar brava del equipo santafereño al terreno de juego, en medio del encuentro con los 'escarlatas'; las tribunas de sur y norte quedaron inhabilitadas para los duelos correspondientes al rentado local.

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Es por eso que, para este encuentro, en Independiente Santa Fe solo habilitaron la venta de boletería para oriental y occidental, con diferentes precios, que van desde los 112.000 pesos colombianos, hasta los 215.000.

TribunaBoletería individual
Occidental Platea Alta$215.040
Occidental Platea Baja$215.040
Occidental Preferencial$215.040
Occidental General$168.000
Oriental Platea$123.200
Oriental Preferencial$123.200
Oriental General$112.000

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