Ronaldo Nazario y Roberto Carlos compraron histórico club de Brasil; "el inicio de una nueva etapa"

El Inter de Limeira, un pequeño club del interior de Sao Paulo, anunció este lunes la venta del 80% de sus acciones a un grupo de inversionistas que incluye a los excampeones mundiales Roberto Carlos y Ronaldo.

Fundado en 1913, el Internacional de Limeira disputa la tercera división del fútbol brasileño y ocupa la quinta casilla del torneo.

La venta "marca el inicio de una nueva etapa en la historia" de este equipo de una ciudad de unos 340.000 habitantes, celebró el club en un comunicado, sin informar el precio de la transacción.

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Ronaldo y Roberto Carlos fueron parte de la selección brasileña en el último de sus cinco campeonatos mundiales, en Corea del Sur y Japón 2002.



Inter de Limeira aprova SAF com Ronaldo e Roberto Carlos entre os investidores. O grupo comprará 80% da SAF, com previsão de até R$ 454 milhões em investimentos ao longo de 10 anos. A meta esportiva é levar o clube à Série A em até oito temporadas.#InterDeLimeira #Ronaldo pic.twitter.com/3g7cs15qhB — Futebol em 90 (@Futebolem90) September 1, 2026

La negociación para comprar el Inter de Limeira comenzó en diciembre y culminó este lunes con su aprobación en una asamblea general extraordinaria del club.

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Además de los exjugadores, uno de los nuevos socios del Inter es Enrico Ambrogini, director de operaciones del Cruzeiro durante la etapa de Ronaldo como accionista del club (2021-2024).

Con Ronaldo como máximo accionista, el Cruzeiro tuvo una drástica reestructuración financiera para evitar la quiebra y subió a primera división.

En España, el exgoleador fue propietario del Real Valladolid (2018-2025), en un ciclo, por el contrario, marcado por altibajos.

En julio, Roberto Carlos comentó que buscaba comprar el Inter para desarrollar nuevos talentos capaces de llegar a la selección brasileña.

Conselho do Inter de Limeira aprova venda de SAF a grupo liderado por Ronaldo e Roberto Carlos. Compradores assumem controle da operação e ficam com 80% de participação. https://t.co/8ZZjalZC7W pic.twitter.com/hQ9Na0WbmZ — Sport Insider (@sportinsiderbr) September 1, 2026

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Equipos como Flamengo y Palmeiras han sido dominantes en los últimos años en la Copa Libertadores y Brasil sigue siendo el mayor exportador de talento hacia el fútbol europeo.

Pero fracasos sucesivos en el Mundial han puesto en debate el sistema de formación de jugadores de este país.