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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jorge Carrascal le trajeron compañero de 'lujo' en Flamengo; viene del fútbol europeo

A Jorge Carrascal le trajeron compañero de 'lujo' en Flamengo; viene del fútbol europeo

Hace un par de minutos, el cuadro 'mengao' anunció el fichaje de importante futbolista para este mercado de fichajes, proveniente del 'viejo continente'.

Por: EFE
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jorge Carrascal, volante del Flamengo y de la Selección Colombia.
Jorge Carrascal, volante del Flamengo y de la Selección Colombia.
Getty Imágenes

Flamengo, último campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores, anunció este martes el fichaje del delantero ecuatoriano Anthony Valencia, con el que espera suplir la salida al fútbol ruso de Gonzalo Plata.

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Valencia, de 23 años, viene procedente del Royal Amberes belga y ha firmado un contrato con el equipo carioca hasta 2031, según informó el 'Fla', que no detalló las cifras del traspaso.

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La prensa brasileña aseguró, no obstante, que el fichaje del extremo de Guayaquil ha rondado los cinco millones de euros.

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"Espero estar en el campo pronto y poder contar con el apoyo de la afición. Daré lo mejor de mí para traer muchas alegrías al club. Pueden contar conmigo", expresó el nuevo dorsal 14 del conjunto de Río de Janeiro en declaraciones al club.

Valencia aterriza en el cuadro rojinegro con la misión de sustituir a su compatriota Gonzalo Plata, quien ha puesto rumbo al Dínamo de Moscú en esta ventana de fichajes.

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Formado en el Independiente del Valle, el atacante zurdo militaba desde 2022 en el Royal Amberes, donde marcó 13 goles y dio cuatro asistencias.

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Su progresión le llevó a formar parte de la convocatoria de la selección ecuatoriana que disputó el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Además de Valencia, Flamengo confía en anunciar en los próximos días al joven delantero centro argentino Joaquín Freitas, procedente de River Plate, según medios locales.

El 'Mengão' afronta una recta final de temporada con opciones de revalidar el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores.

Jorge Carrascal es una de las figuras del Flamengo.
Jorge Carrascal es una de las figuras del Flamengo.
Foto: AFP

En la Liga, marcha segundo en la clasificación con un partido menos con respecto al líder Palmeiras, que cuenta con una ventaja de apenas cuatro puntos.

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En la Libertadores, buscará a partir de la próxima semana un cupo en las semifinales frente a Independiente del Valle.

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