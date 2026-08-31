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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Cúcuta

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Cúcuta

Este lunes, la octava fecha del fútbol profesional colombiano continuó con las victorias del Deportivo Pereira y Deportes Tolima. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo.
Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo.
Deportes Tolima.

Este lunes, las emociones de la octava fecha del fútbol profesional colombiano continuaron con dos partidos más. Deportivo Pereira consiguió su primer triunfo al vencer de visitante al Deportivo Pasto y Deportes Tolima se impuso en casa sobre el Cúcuta Deportivo.

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A primera hora, los 'matecaños' superaron 1-2 a los 'volcanicos' en el estadio La Libertad. Pereira anotó por medio de Jordy Monroy y Jhon Largacha mientras que Santiago Jiménez anotó el gol del Pasto. Los locales se quedaron con un jugador menos a los 26 minutos por la expulsión del arquero Geovanni Banguera, quien tocó la pelota con la mano fuera del área.

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Más tarde, en el Manuel Murillo Toro, los 'pijaos' vencieron 2-1 a los 'motilones' con goles de Luis Sánchez y Kelvin Florez. En el conjunto visitante descontó Gustavo Torres. Con este resultado, Tolima se pone segundo con 13 unidades.

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Fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026

Jaguares 2-2 América
Junior Barranquilla 1-1 Independiente Santa Fe
Alianza Valledupar 1-5 Atlético Nacional
Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó
Independiente Medellín 2-1 Llaneros
Millonarios 0-0 Inter de Bogotá
Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga
Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira
Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo

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Martes 1 de septiembre
Fortaleza vs. Once Caldas

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosEquipoPWDLDIFFGLSPTS
1América7520+1317:417
2Tolima6411+310:713
3Atl. Nacional5401+812:412
4Ind. Medellín5401+39:612
5Millonarios6321+46:211
6Llaneros7322+18:711
7Bucaramanga6240+27:510
8Águilas Doradas5230+28:69
9Dep. Cali6222+28:68
10Cúcuta7223-56:118
11Inter de Bogotá7142-26:87
12Once Caldas5131+39:66
13Santa Fe5131+16:56
14Fortaleza6132-15:66
15Deportivo Pereira412102:25
16Jaguares6123-54:95
17Junior Barranquilla5023-45:92
18Alianza Valledupar6024-75:122
19Boyacá Chicó5023-102:122
20Dep. Pasto7016-85:131
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