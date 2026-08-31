Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Cúcuta

Este lunes, las emociones de la octava fecha del fútbol profesional colombiano continuaron con dos partidos más. Deportivo Pereira consiguió su primer triunfo al vencer de visitante al Deportivo Pasto y Deportes Tolima se impuso en casa sobre el Cúcuta Deportivo.

A primera hora, los 'matecaños' superaron 1-2 a los 'volcanicos' en el estadio La Libertad. Pereira anotó por medio de Jordy Monroy y Jhon Largacha mientras que Santiago Jiménez anotó el gol del Pasto. Los locales se quedaron con un jugador menos a los 26 minutos por la expulsión del arquero Geovanni Banguera, quien tocó la pelota con la mano fuera del área.

Más tarde, en el Manuel Murillo Toro, los 'pijaos' vencieron 2-1 a los 'motilones' con goles de Luis Sánchez y Kelvin Florez. En el conjunto visitante descontó Gustavo Torres. Con este resultado, Tolima se pone segundo con 13 unidades.

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Fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026

Jaguares 2-2 América

Junior Barranquilla 1-1 Independiente Santa Fe

Alianza Valledupar 1-5 Atlético Nacional

Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó

Independiente Medellín 2-1 Llaneros

Millonarios 0-0 Inter de Bogotá

Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga

Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira

Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo

Martes 1 de septiembre

Fortaleza vs. Once Caldas

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

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