Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Cúcuta

Este lunes, las emociones de la octava fecha del fútbol profesional colombiano continuaron con dos partidos más. Deportivo Pereira consiguió su primer triunfo al vencer de visitante al Deportivo Pasto y Deportes Tolima se impuso en casa sobre el Cúcuta Deportivo.
A primera hora, los 'matecaños' superaron 1-2 a los 'volcanicos' en el estadio La Libertad. Pereira anotó por medio de Jordy Monroy y Jhon Largacha mientras que Santiago Jiménez anotó el gol del Pasto. Los locales se quedaron con un jugador menos a los 26 minutos por la expulsión del arquero Geovanni Banguera, quien tocó la pelota con la mano fuera del área.
Más tarde, en el Manuel Murillo Toro, los 'pijaos' vencieron 2-1 a los 'motilones' con goles de Luis Sánchez y Kelvin Florez. En el conjunto visitante descontó Gustavo Torres. Con este resultado, Tolima se pone segundo con 13 unidades.
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Fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026
Jaguares 2-2 América
Junior Barranquilla 1-1 Independiente Santa Fe
Alianza Valledupar 1-5 Atlético Nacional
Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó
Independiente Medellín 2-1 Llaneros
Millonarios 0-0 Inter de Bogotá
Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga
Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira
Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo
Martes 1 de septiembre
Fortaleza vs. Once Caldas
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIFF
|GLS
|PTS
|1
|América
|7
|5
|2
|0
|+13
|17:4
|17
|2
|Tolima
|6
|4
|1
|1
|+3
|10:7
|13
|3
|Atl. Nacional
|5
|4
|0
|1
|+8
|12:4
|12
|4
|Ind. Medellín
|5
|4
|0
|1
|+3
|9:6
|12
|5
|Millonarios
|6
|3
|2
|1
|+4
|6:2
|11
|6
|Llaneros
|7
|3
|2
|2
|+1
|8:7
|11
|7
|Bucaramanga
|6
|2
|4
|0
|+2
|7:5
|10
|8
|Águilas Doradas
|5
|2
|3
|0
|+2
|8:6
|9
|9
|Dep. Cali
|6
|2
|2
|2
|+2
|8:6
|8
|10
|Cúcuta
|7
|2
|2
|3
|-5
|6:11
|8
|11
|Inter de Bogotá
|7
|1
|4
|2
|-2
|6:8
|7
|12
|Once Caldas
|5
|1
|3
|1
|+3
|9:6
|6
|13
|Santa Fe
|5
|1
|3
|1
|+1
|6:5
|6
|14
|Fortaleza
|6
|1
|3
|2
|-1
|5:6
|6
|15
|Deportivo Pereira
|4
|1
|2
|1
|0
|2:2
|5
|16
|Jaguares
|6
|1
|2
|3
|-5
|4:9
|5
|17
|Junior Barranquilla
|5
|0
|2
|3
|-4
|5:9
|2
|18
|Alianza Valledupar
|6
|0
|2
|4
|-7
|5:12
|2
|19
|Boyacá Chicó
|5
|0
|2
|3
|-10
|2:12
|2
|20
|Dep. Pasto
|7
|0
|1
|6
|-8
|5:13
|1