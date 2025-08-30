Bucaramanga y los tres palos que tuvo en el partido contra Pereira, por Liga BetPlay II-2025

Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en la novena jornada de la Liga BetPlay II-2025. En esta ocasión, el 'matecaña' jugó en el estadio Centenario de Armenia, en un compromiso que tuvo una jugada a favor de los 'leopardos' que no fue gol porque definitivamente no tocaba. ¡Una completa locura!

La acción en cuestión de los 'búcaros' se presentó al minuto 42 y cuando el marcador iba 0-0. Primero fue un remate de media distancia por parte de Bayron Duarte y que atajó Salvador Ichazo, pero en las siguientes acciones vinieron tres palos.

Fáber Gil intentó aprovechar el rebote dejado por Ichazo; sin embargo, el balón se estrelló abajo en el palo izquierdo. Luego, fue Duarte, y de nuevo, el balón en el palo, y finalmente, Gustavo Charrupi se animó, y como le sucedió a sus compañeros, la esférica la devolvió el poste.

Eso sí, hay que indicar que los 'leopardos' se quedaron con los tres puntos al final y todo gracias a un golazo en el tiempo de adición del complemento por parte de Leonardo Flores. Además, hubo tres expulsados: uno en el Pereira y dos en los visitantes.



Vea acá los tres palos del Bucaramanga frente al Pereira: