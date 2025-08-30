Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez llega fino a la Selección Colombia: titular y clave en León 3-0 Querétaro

James Rodríguez llega fino a la Selección Colombia: titular y clave en León 3-0 Querétaro

En su regreso al once inicial y previo a unirse a la 'tricolor', para los partidos con Bolivia y Venezuela, James Rodríguez firmó un buen juego y lo ovacionaron.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, celebra la victoria sobre Querétaro, en la Liga MX
James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, celebra la victoria sobre Querétaro, en la Liga MX
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 08:01 p. m.