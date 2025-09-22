Bus con hinchas del Pereira cayó a abismo tras 1-1 con Chicó; primer parte de víctimas

Deportivo Pereira igualó 1-1 en condición de visitante con Boyacá Chicó en el último partido del domingo 21 de septiembre de 2025, duelo al que asistieron varios aficionados del conjunto ‘matecaña’ y que se terminó pasadas las 10:00 de la noche.

Luego del partido, los fanáticos de la escuadra risarladense tomaron camino de regreso a Pereira. Sin embargo, un grave accidente ocurrió con un vehículo que transportaba a decenas de ellos.

De acuerdo con primeros informes de prensa, los hechos se presentaron en la madrugada del lunes 22 de septiembre, cuando el autobús en cuestión se fue a un abismo en el Alto de Boquerón, ubicado entre Ibagué y La Línea, en el departamento del Tolima.

Y aunque las causas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades, primeros informes indican que la vía estaba mojada y resbalosa y que esto habría sido uno de los factores para que el automotor se saliera del camino.



Parte de heridos por accidente de bus de hinchas del Pereira

Primeros reportes hablan de 5 personas lesionadas, entre las que hay una de gravedad, que debieron ser llevadas a centros hospitalarios de Ibagué, señaló Blu Radio.

Publicidad

Entre tanto, el resto de ocupantes habría resultado con contusiones menores, por lo que se les asignaría otro bus para su regreso a la capital risaraldense.

Hasta el momento no se han hecho públicas las identidades de los aficionados. Entre tanto, el plantel de jugadores, que marcha en la casilla 14 de la tabla de posiciones de la Liga Betplay-II con 14 puntos, se alista para recibir al Unión Magdalena el sábado 27 de septiembre a las 2:00 de la tarde en uno de los choques de apertura de la jornada 13 del campeonato.