Luis Javier Suárez, tras su triplete con el Sporting: “Venía trabajando mucho para anotar de cabeza”

En Portugal no se habla de otro tema distinto al extraordinario momento que vive Luis Javier Suárez con la camiseta del Sporting de Lisboa. El delantero colombiano se ha convertido en la gran referencia ofensiva del conjunto lisboeta, que apostó fuerte por su fichaje al pagarle al Almería cerca de 22 millones de euros, una inversión que hasta ahora ha sido plenamente justificada dentro del campo de juego.

El atacante samario ha respondido con goles, carácter y regularidad. Hasta la fecha, Suárez acumula 15 goles y tres asistencias en todas las competiciones, cifras que reflejan su impacto inmediato en el fútbol portugués y su rápida adaptación a uno de los clubes más exigentes de Portugal. Su presencia en el área, su potencia física y su capacidad para definir con ambas piernas lo han convertido en una pesadilla constante para las defensas rivales.

El cierre de 2025 no pudo ser mejor para el delantero de la Selección Colombia. En su último partido del año, firmó una actuación memorable al marcar triplete y dar una asistencia en la goleada 4-0 del Sporting sobre Rio Ave, en condición de local, por la fecha 16 de la Primeira Liga. Fue una exhibición total que desató elogios de la prensa, la afición y los analistas del fútbol luso, quienes coinciden en señalarlo como uno de los grandes protagonistas del campeonato.



Luis Suárez vio frutos de su esfuerzo

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Luego de su gran actuación, Luis Javier Suárez confesó que cumplió uno de los objetivos que venía persiguiendo desde su llegada al fútbol portugués.



“Muy contento por ayudar el equipo de esta manera. En lo personal venía trabajando mucho por conseguir un gol de cabeza, siempre intentaba pero no había tenido la oportunidad. El tiempo de Dios es perfecto y se lo dedico a él y a mi familia que están conmigo”, expresó el delantero en declaraciones a 'Sport TV'.

Con su triplete, el artillero ‘cafetero’ llegó a 14 goles en la Primeira Liga, cifra que lo mantiene como uno de los máximos goleadores del torneo, igualado con Vangelis Pavlidis, del Benfica, en una lucha cerrada por el liderato de artilleros.



¿Cuándo vuelver a jugar Sporting?

El primer partido de 2026 para el Sporting de Lisboa será el viernes 2 de enero, cuando visite a Gil Vicente en un compromiso programado para la 1:45 p. m. (hora colombiana). Será una nueva oportunidad para que Luis Javier Suárez continúe ampliando su registro goleador y confirme que su presente no es una racha pasajera, sino la consolidación definitiva de un delantero llamado a marcar época en Portugal.