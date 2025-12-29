Teófilo Gutiérrez se refirió a su futuro tras salir campeón; atento, Junior

Teófilo Gutierrez aún no define su futuro profesional. El delantero volvió a principios del año al equipo de sus amores y logró levantar el trofeo de la Liga BetPlay 2025-II, sin embargo todavía no sabe si continuará en el Junior para las competencias que afrontará en 2026.

El nacido en el barrio La Chinita (Atlántico), fue clave en algunos partidos de Junior, demostrando que todavía tiene mucho qué dar en el fútbol colombiano, por lo que la hinchada se pregunta cuál será su futuro. No obstante, ni el propio 'Teo' lo tendría claro, como lo dejó ver en unas declaraciones para el medio 'Cuid Sports'. "Ahora mismo todavía no acaba el año, quiero disfrutar más con los niños, con la gente de Junior, con el hincha del Junior y bueno, aprovechar que quedamos campeón para que ellos puedan disfrutar y Barranquilla está muy contenta. Hay cosas que se merecen en la vida, pero bueno, yo vivo del día a día del fútbol y amo el fútbol, así que estoy disfrutando y lo que me toque yo voy para adelante", afirmó.

🎙️ “Quiero disfrutar… hay cosas que se merecen… lo que me toque, voy para adelante”



🔥 Teófilo Gutiérrez y su futuro en Junior



👉 Video completo en https://t.co/M7eB7pYMvA pic.twitter.com/uos7QirzIk — Cuid Sports (@cuidsports) December 29, 2025

Publicidad

Hace unos días el máximo accionista del club, Fuad Char, habló de la continuidad del delantero: "Bueno, vamos a manejar eso con el técnico", fue lo que dijo, por lo que aún no habría un panorama claro sobre el futuro de la leyenda del cuadro barranquillero. Desde su vuelta al club en 2025, disputó 40 partidos, en los que anotó dos goles y contribuyó con cuatro pases para los tantos de sus compañeros. En toda su estancia en el rojiblanco, Gutiérrez ha participado en 249 juegos, con un saldo de 64 anotaciones y 40 asistencias, por lo que los hinchas de Junior le tienen un cariño especial y muchos piden su renovación para el próximo año.

Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla Twitter de Junior

Publicidad

El jugador de 40 años finaliza contrato el próximo miércoles, por lo que a partir de ese día podrá negociar con cualquier equipo como agente libre. Aparte de Teo, Carlos Bacca también terminará su vínculo a final de mes, así que los dirigentes del conjunto barranquillero tendrán que resolver la situación de dos de las glorias más recientes de su historia. Por otro lado, en el apartado de fichajes, Jannenson Sarmiento ha sido el único prácticamente confirmado, mientras que, de acuerdo con rumores de prensa, el paraguayo Guillermo Paiva sería comprado por el equipo en aras de realizar una buena campaña en la Copa Libertadores 2026 y refrendar su título de liga en el torneo del primer semestre.