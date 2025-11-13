Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras la última fecha

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras la última fecha

El fútbol profesional colombiano tuvo una apasionante jornada este jueves, en la que definió a los ochos clasificados a los cuadrangulares finales. Santa Fe y América fueron séptimo y octavo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2025
Independiente Medellín culminó como líder de la Liga BetPlay II-2025.
Independiente Medellín culminó como líder de la Liga BetPlay II-2025.
COLPRENSA.

