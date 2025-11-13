Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras la última fecha

Publicidad
Este jueves, la Liga BetPlay II-2025 tuvo su última jornada del todos contra todos, la cual definió a los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América lograron avanzar y sueñan con la estrella de navidad.
La fecha comenzó el miércoles con la goleada 4-0 de La Equidad sobre Deportivo Pereira y el triunfo 2-1 de Millonarios con Boyacá Chicó.
En el estadio de Palmaseca, a Once Caldas no se dio el milagro y empató 1-1 con el Deportivo Cali. Los azucareros se pusieron ventaja con gol de Felipe Aguilar, pero sobre el final Luis Sánchez puso la paridad para el blanco blanco.
En la capital nariñense, Bucaramanga no hizo la tarea para quedarse con el punto invisible y perdió 3-0 con Deportivo Pasto. Los goles volcánicos fueron obra de John Mendez, Nicolás Gil y Yoshan Valois.
Por su parte, en el Atanasio Girardot, Medellín superó 3-0 al América de Cali con anotaciones Brayan León y doblete de Alexis Serna. Pese a la derrota, los escarlatas clasificaron por la diferencia de gol.
En El Campín, Santa Fe luchó de principio a fin y consiguió la victoria que necesitaba 1-0 sobre Alianza FC con tanto de Harold Santiago Mosquera.
Atlético Nacional no la pasó del todo bien en Barranquilla y perdió 2-1 con Junior. El verdolaga abrió la cuenta con gol de Alfredo Morelos, pero el 'tiburón' lo remontó a través de Didier Moreno y Joel Canchimbo.
Deportes Tolima sorprendió a todos y se quedó con el punto invisible, tras vencer 2-1 a Águilas Doradas de Rionegros con tantos de Ever Valencia y Mauricio González. Los antioqueños descontaron por medio de Royner Benítez.
Otro que no logró el objetivo de ser cabeza de serie fue Fortaleza que cayó 2-0 en su visita al Unión Magdalena. Misael Martínez y Cristian Iguarán pusieron a festejar al 'Ciclón'.
Finalmente, en un partido en el que no se jugaba nada, Envigado superó 3-0 a Llaneros con doblete de Edison López y gol de Didier Dawson.
Resultados de la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025
Deportivo Cali 1-1 Once Caldas
Deportivo Pasto 3-0 Bucaramanga
Independiente Medellín 3-0 América de Cali
Santa Fe 1-0 Alianza FC
Junior 2-1 Atlético Nacional
Llaneros 0-3 Envigado
Águilas Doradas 1-2 Deportes Tolima
Unión Magdalena 2-0 Fortaleza
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Medellín
|20
|12
|4
|4
|46
|28
|18
|40
|Tolima
|20
|12
|5
|3
|29
|17
|12
|38
|Atlético Nacional
|20
|10
|7
|3
|38
|24
|14
|37
|Bucaramanga
|20
|11
|4
|5
|32
|21
|11
|37
|Junior
|20
|10
|5
|5
|35
|20
|15
|35
|Fortaleza
|20
|9
|8
|3
|25
|19
|6
|35
|Santa Fe
|20
|8
|7
|5
|21
|17
|4
|31
|América
|20
|8
|5
|7
|23
|19
|4
|29
|Alianza
|20
|8
|7
|5
|24
|22
|2
|29
|Águilas Doradas
|20
|7
|6
|7
|27
|27
|0
|27
|Once Caldas
|20
|7
|6
|7
|21
|24
|-3
|27
|Millonarios
|20
|7
|5
|8
|23
|36
|-13
|26
|Llaneros
|20
|7
|4
|9
|17
|25
|-8
|25
|Deportivo Cali
|20
|5
|6
|9
|22
|26
|-4
|21
|Unión Magdalena
|20
|6
|3
|11
|22
|32
|-10
|21
|Envigado
|20
|6
|3
|11
|18
|24
|-6
|21
|Pasto
|20
|4
|7
|9
|26
|28
|-2
|19
|Deportivo Pereira
|20
|4
|6
|10
|19
|35
|-16
|18
|Boyacá Chicó
|20
|3
|7
|10
|14
|29
|-15
|16
|La Equidad
|20
|3
|5
|12
|12
|24
|-12
|14
