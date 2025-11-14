Leonel Álvarez y una denuncia en la fecha 20 de Liga BetPlay II-2025; "Tienen que pensar"

Leonel Álvarez quiere hacer historia con Atlético Bucaramanga. En el 'todos contra todos', finalizó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 37 unidades y una diferencia de gol de +11, lo que le permitió clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. De hecho, llegó a la última fecha con la posibilidad de hacerse con el 'punto invisible', pero no lo consiguió.

Deportivo Pasto le hizo la vida imposible y lo derrotó 3-0, en el estadio La Libertad. Justamente, sobre dicho resultado abultado, el entrenador 'puso la cara' y se mostró autocrítico. "A los tres minutos no te pueden hacer un gol y después, a los 11', otro, y con poquito porque Pasto no había mucho. Eso nos preocupa, pero vamos a trabajar con los muchachos", afirmó.

"No se dio lo que teníamos que dar y me incluyo como entrenador. Así hubiéramos mejorado para el segundo tiempo, ya ellos estaban arriba en el marcador", añadió en rueda de prensa posterior al compromiso. Pero no fue lo único y el entrenador, Leonel Álvarez, realizó una denuncia contra las designaciones arbitrales y contó que uno de sus futbolistas se lesionó.

"Salimos doblemente perjudicados. El árbitro aún no se ha dado cuenta, pero uno de nuestros jugadores sufrió una fractura de mano. Es bueno que la Comisión Arbitral designe jueces de la altura, no del Llano a la altura porque vienen a descansar también. Todos tienen que pensar, desde su puesto, qué es lo mejor para cada compromiso", expresó el estratega, de 60 años.

Por último, envió un mensaje al 'volcánico', en muestra de apoyo. "Esto no tiene nada que ver con Pasto, a quienes esperamos que en tres o cuatro días, les paguen. Eso no puede quedar impune. Ya veo otra vez el mismo tema y la verdad felicitar al rival porque jugaron de manera correcta, lo hicieron de la mejor manera y nosotros no estuvimos a la altura", sentenciaron.

Leonel Álvarez, entrenador de Atlético Bucaramanga, da indicaciones en un partido de la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Rueda de prensa de Atlético Bucaramanga, tras derrota contra Pasto, en La Liga BetPlay II-2025