Cali, campeón de la Liga femenina; victoria 4-2 sobre Santa Fe y logró su cuarto título

Deportivo Cali manda en la Liga femenina. Este sábado 26 de septiembre, derrotó 4-2 a Santa Fe (7-4 en el marcador global), en el estadio Palmaseca, y se coronó campeón. De esa manera, consiguió su cuarto título, tras los obtenidos en 2021, 2024 y 2025. Lo curioso es que, en las últimas dos ediciones, las 'azucareras' también vencieron a las 'leonas'. Le tienen la medida.

Todo fue una fiesta en la casa del 'verde' vallecaucano. La salida fue una locura, con mucho color, pólvora y más. Sin embargo, todo quedó en silencio al minuto 14', por cuenta de un verdadero golazo de Mariana Zamorano. Se hizo con la pelota y se animó con un remate de media distancia, cercano a la mitad de la cancha, imposible de atajar para la guardameta, Maryory Sánchez.

Lejos de bajar los brazos, Deportivo Cali se repuso rápidamente. Al minuto 19', tras un tiro de esquina y una serie de rebotes, Melanin Aponzá puso el 1-1 parcial, y, en seguida, al 42', Ingrid Guerra lo dio vuelta con un buen derechazo. Fue así como se bajó el telón del primer tiempo, obligando a las capitalinas a salir con todo en la parte complementaria para intentar hacerse con el título.

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Pero las cosas no salieron bien para las 'cardenales'. Izabela Cortés, en su afán por rechazar y terminar con una incursión ofensiva del rival, marcó en propia puerta, para el 3-1. De esa manera, todo se puesto cuesta arriba para Santa Fe. No obstante, se aferró a su garra y, por intermedio de Mariana Zamorano, volvió a inflar las redes para acercarse y poner el 3-2 momentáneo.



Pese a ello, la ilusión se desvaneció rápidamente. Ingrid Guerra se inventó una buena acción individual y sentenció las cosas: 4-2 definitivo. Cali, campeón de la Liga femenina y así se convirtió en el más ganador de la historia de este certamen.