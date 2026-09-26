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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de Mariana Zamorano en la final de Liga femenina; ¿desde mitad de cancha?

Vea el golazo de Mariana Zamorano en la final de Liga femenina; ¿desde mitad de cancha?

Al ver que la arquera del Cali, Maryory Sánchez, estaba un poco afuera del área chica, la jugadora de Santa Fe, Mariana Zamorano, no dudó en rematar desde lejos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Mariana Zamorano celebra su gol con Santa Fe contra Cali en la Liga femenina
Mariana Zamorano celebra su gol con Santa Fe contra Cali en la Liga femenina
Captura de pantalla de video

Mariana Zamorano silenció el estadio Palmaseca. Este sábado 26 de septiembre, se llevó a cabo el partido de vuelta de la final de la Liga femenina, y Santa Fe se fue adelante, en tan solo 14 minutos, gracias a un espectacular golazo.

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Aprovechando su buena pegada de media distancia, se animó, remató y colgó a la guardameta, Maryory Sánchez, quien, por más de que saltó, no alcanzó a evitar el tanto. Con dicha anotación, el marcador global se puso 3-3 parcial.

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