Vea el golazo de Mariana Zamorano en la final de Liga femenina; ¿desde mitad de cancha?

Mariana Zamorano silenció el estadio Palmaseca. Este sábado 26 de septiembre, se llevó a cabo el partido de vuelta de la final de la Liga femenina, y Santa Fe se fue adelante, en tan solo 14 minutos, gracias a un espectacular golazo.

Aprovechando su buena pegada de media distancia, se animó, remató y colgó a la guardameta, Maryory Sánchez, quien, por más de que saltó, no alcanzó a evitar el tanto. Con dicha anotación, el marcador global se puso 3-3 parcial.

Vea el gol de Mariana Zamorano en Cali vs Santa Fe por la final de Liga femenina

🦁⚽ ¡GOLAZO DE LARGA DISTANCIA DE ZAMORANO Y EL GLOBAL SE EMPATA EN LA FINAL!#FINALFEMENINAxWIN pic.twitter.com/UQGSMGsX7u — Win Sports (@WinSportsTV) September 26, 2026