Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Internacional de Bogotá

La Liga BetPlay II-2026 no se detiene. El pasado martes 22 de septiembre empezó la fecha 12 con la victoria 0-1 de Deportivo Cali sobre Independiente Santa Fe, en El Campín. Luego, el miércoles, América de Cali derrotó 1-0 a Águilas Doradas, mientras que, el jueves, en el clásico de la jornada, Atlético Nacional empató 1-1 con Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot.

Ya el viernes 25 de septiembre, hubo doblete, empezando por la victoria, con goleada incluida, de Boyacá Chicó, que derrotó 3-0 a Deportivo Pasto. Posteriormente, Bucaramanga se impuso 1-3 sobre Once Caldas, en el Palogrande, siendo una de las sorpresas de la fecha. Por último, este sábado, Deportivo Pereira igualó 0-0 con Internacional de Bogotá, en Yopal.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN CLUB PJ DG PTS 1 América 11 +16 24 2 Bucaramanga 10 +8 20 3 Millonarios 12 +7 20 4 Atlético Nacional 9 +9 19 5 Medellín 9 +6 19 6 Deportivo Cali 10 +7 18 7 Tolima 10 +2 17 8 Santa Fe 10 +5 16 9 Llaneros 10 +1 14 10 Once Caldas 11 -1 12 11 Internacional de Bogotá 12 -4 12 12 Águilas Doradas 9 -1 11 13 Boyacá Chicó 10 -8 11 14 Cúcuta 10 -9 9 15 Fortaleza 10 -5 8 16 Deportivo Pereira 9 -5 8 17 Pasto 11 -9 8 18 Alianza 10 -11 8 19 Jaguares 9 -6 7 20 Junior 8 -2 6

Resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe 0-1 Cali

América 1-0 Águilas Doradas

Nacional 1-1 Millonarios

Boyacá Chicó 3-0 Pasto

Once Caldas 1-3 Bucaramanga

Pereira 0-0 Internacional de Bogotá

Once Caldas vs. Bucaramanga. COLPRENSA.

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Programación de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta vs. Llaneros

Día: sábado 26 de septiembre.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: General Santander.



Junior vs. Medellín

Día: sábado 26 de septiembre.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

Jaguares vs. Alianza

Día: domingo 27 de septiembre.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay.

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Fortaleza vs. Tolima

Día: domingo 27 de septiembre.

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.