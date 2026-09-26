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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Internacional de Bogotá

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Internacional de Bogotá

En el estadio Santiago de las Atalayas, se dio continuidad a la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026 y si bien hubo emociones en las áreas, el gol nunca llegó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira se enfrentaron por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026
Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira se enfrentaron por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Internacional de Bogotá

La Liga BetPlay II-2026 no se detiene. El pasado martes 22 de septiembre empezó la fecha 12 con la victoria 0-1 de Deportivo Cali sobre Independiente Santa Fe, en El Campín. Luego, el miércoles, América de Cali derrotó 1-0 a Águilas Doradas, mientras que, el jueves, en el clásico de la jornada, Atlético Nacional empató 1-1 con Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot.

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Ya el viernes 25 de septiembre, hubo doblete, empezando por la victoria, con goleada incluida, de Boyacá Chicó, que derrotó 3-0 a Deportivo Pasto. Posteriormente, Bucaramanga se impuso 1-3 sobre Once Caldas, en el Palogrande, siendo una de las sorpresas de la fecha. Por último, este sábado, Deportivo Pereira igualó 0-0 con Internacional de Bogotá, en Yopal.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNCLUBPJDGPTS
1América11+1624
2Bucaramanga10+820
3Millonarios12+720
4Atlético Nacional9+919
5Medellín9+619
6Deportivo Cali10+718
7Tolima10+217
8Santa Fe10+516
9Llaneros10+114
10Once Caldas11-112
11Internacional de Bogotá12-412
12Águilas Doradas9-111
13Boyacá Chicó10-811
14Cúcuta10-99
15Fortaleza10-58
16Deportivo Pereira9-58
17Pasto11-98
18Alianza10-118
19Jaguares9-67
20Junior8-26

Resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

  • Santa Fe 0-1 Cali
  • América 1-0 Águilas Doradas
  • Nacional 1-1 Millonarios
  • Boyacá Chicó 3-0 Pasto
  • Once Caldas 1-3 Bucaramanga
  • Pereira 0-0 Internacional de Bogotá
Once Caldas vs. Bucaramanga.
Once Caldas vs. Bucaramanga.
COLPRENSA.

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Programación de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta vs. Llaneros
Día: sábado 26 de septiembre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: General Santander.

Junior vs. Medellín
Día: sábado 26 de septiembre.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

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Jaguares vs. Alianza
Día: domingo 27 de septiembre.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.

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Fortaleza vs. Tolima
Día: domingo 27 de septiembre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

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