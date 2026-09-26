Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Internacional de Bogotá

La Liga BetPlay II-2026 no se detiene. El pasado martes 22 de septiembre empezó la fecha 12 con la victoria 0-1 de Deportivo Cali sobre Independiente Santa Fe, en El Campín. Luego, el miércoles, América de Cali derrotó 1-0 a Águilas Doradas, mientras que, el jueves, en el clásico de la jornada, Atlético Nacional empató 1-1 con Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot.
Ya el viernes 25 de septiembre, hubo doblete, empezando por la victoria, con goleada incluida, de Boyacá Chicó, que derrotó 3-0 a Deportivo Pasto. Posteriormente, Bucaramanga se impuso 1-3 sobre Once Caldas, en el Palogrande, siendo una de las sorpresas de la fecha. Por último, este sábado, Deportivo Pereira igualó 0-0 con Internacional de Bogotá, en Yopal.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|DG
|PTS
|1
|América
|11
|+16
|24
|2
|Bucaramanga
|10
|+8
|20
|3
|Millonarios
|12
|+7
|20
|4
|Atlético Nacional
|9
|+9
|19
|5
|Medellín
|9
|+6
|19
|6
|Deportivo Cali
|10
|+7
|18
|7
|Tolima
|10
|+2
|17
|8
|Santa Fe
|10
|+5
|16
|9
|Llaneros
|10
|+1
|14
|10
|Once Caldas
|11
|-1
|12
|11
|Internacional de Bogotá
|12
|-4
|12
|12
|Águilas Doradas
|9
|-1
|11
|13
|Boyacá Chicó
|10
|-8
|11
|14
|Cúcuta
|10
|-9
|9
|15
|Fortaleza
|10
|-5
|8
|16
|Deportivo Pereira
|9
|-5
|8
|17
|Pasto
|11
|-9
|8
|18
|Alianza
|10
|-11
|8
|19
|Jaguares
|9
|-6
|7
|20
|Junior
|8
|-2
|6
Resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026
- Santa Fe 0-1 Cali
- América 1-0 Águilas Doradas
- Nacional 1-1 Millonarios
- Boyacá Chicó 3-0 Pasto
- Once Caldas 1-3 Bucaramanga
- Pereira 0-0 Internacional de Bogotá
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Programación de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026
Cúcuta vs. Llaneros
Día: sábado 26 de septiembre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: General Santander.
Junior vs. Medellín
Día: sábado 26 de septiembre.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
Jaguares vs. Alianza
Día: domingo 27 de septiembre.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.
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Fortaleza vs. Tolima
Día: domingo 27 de septiembre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.