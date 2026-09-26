¿Quién usará el número 10 en la Selección Colombia en partido preparatorio contra México?

La Selección Colombia afronta, este sábado 26 de septiembre, el primer partido en la era posterior a James Rodríguez y, antes de que el balón rodara contra México, una de las grandes dudas alrededor del equipo de Néstor Lorenzo quedó resuelta: Jhon Arias utilizará la camiseta número '10'.

La Federación Colombiana de Fútbol publicó en sus redes sociales una imagen de la camiseta del jugador de Palmeiras con el dorsal '10', asumiendo esa responsabilidad, pero, a la vez, el privilegio de llevar dicho número en el juego de fogueo frente al seleccionado mexicano.

La noticia cobra especial relevancia por tratarse de la camiseta que durante los últimos años estuvo estrechamente ligada a James Rodríguez. El mediocampista cucuteño fue el dueño habitual del dorsal con la Selección Colombia y construyó buena parte de su historia con el combinado nacional portando ese número.

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@adidasco#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/apxq5sZdzl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 26, 2026

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Sin embargo, el ciclo de James con la 'tricolor' llegó a su final. El pasado 15 de septiembre, el propio James Rodríguez confirmó su despedida y la FCF destacó su trayectoria con la camiseta nacional. El organismo recordó, entre otros registros, sus 131 partidos y 31 goles, además de su participación en tres Mundiales y cuatro Copas América.



Ahora, con James afuera de la Selección, surgió la incógnita sobre quién tomaría el histórico dorsal. En la convocatoria para los duelos de fogueo de septiembre y octubre, Jhon Arias aparece entre los 26 futbolistas citados por Néstor Lorenzo.

Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia AFP

El jugador del Palmeiras, además, llega a esta etapa como uno de los hombres importantes del mediocampo colombiano y tendrá la posibilidad de asumir una camiseta que, durante más de una década, tuvo a James como su principal referente.

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Colombia se medirá con México este sábado 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. de Colombia y será transmitido por la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, el YouTube de Gol Caracol y la aplicación de DITU.