Noruega vs. Portugal, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga de las Naciones

Este domingo, en el Ullevaal, en Oslo, Noruega y Portugal se enfrentan por la fecha 2 de la Liga de las Naciones, en un partido que atractivo por el duelo entre los goleadores Erling Haaland vs. Cristiano Ronaldo.

¿Cómo llega Noruega?

Noruega derrotó a Dinamarca por 3-2 en el partido inaugural de la Liga de Naciones, que comenzó el jueves por la noche en el estadio Ulleväl.

Noruega se adelantó en el marcador a los 14 minutos, cuando Martin Ødegaard encontró a Oscar Bobb, quien colocó el balón en la escuadra.

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Cuatro minutos después, Antonio Nusa habilitó a Erling Braut Halland, quien amplió la ventaja noruega con un remate entre las piernas del portero danés.



Mikkel Damsgaard aseguró el empate danés antes de que transcurriera la media hora de juego, cuando lanzó un tiro libre que superó la barrera noruega. Poco después del descanso, Rasmus Højlund aprovechó un rebote y cabeceó para poner el 2-2 en el marcador, un cuarto de hora después del descanso.

El gol de la victoria noruega llegó en el minuto 74. Martin Ødegaard habilitó a Erling Braut Haaland tras un saque de esquina, y el delantero marcó su gol número 64 con la selección absoluta.

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¿Cómo llega Portugal?

Portugal comenzó la defensa de su título de la Liga de Naciones con una victoria sobre Gales (1-0) en Alvalade, en el primer partido de Jorge Jesus como seleccionador nacional.

João Félix marcó el único gol del partido en el minuto 22, lo que permitió al equipo portugués sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A4 de la competición. El delantero aprovechó una jugada elaborada por la banda izquierda, iniciada por Nuno Menes, para enviar el balón al fondo de la red galesa.

Tras el descanso, la Selección Nacional siguió buscando el segundo gol, e incluso Cristiano Ronaldo marcó, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Mientras tanto, Gales fue ganando confianza con el paso de los minutos y estuvo a punto de empatar en el minuto 74. Brennan Johnson se encontró solo frente al portero y estrelló el balón contra el travesaño, pero Rúben Dias despejó el rebote.

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Hora y dónde ver Noruega vs. Portugal

Fecha: domingo 27 de septiembre.

Hora: 1:45 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Ullevaal, en Oslo.

Transmisión: ESPN - Directv Sports.