Cali denunció actos de violencia e intimidación en contra de Johan Martínez; se 'caldea' el ambiente

Johan Martínez, una de las figuras del Deportivo Cali, vivió un episodio tensionante en las últimas horas. El popular 'Honguito' fue intimidado por algunos hinchas del club 'azucarero' con arma de fuego y amenazado en su integridad; este hecho ha causado conmoción en el ámbito futbolero de nuestro país. Incluso, el futbolista fue golpeado por los vándalos.

Fue la propia institución verde del Valle del Cauca la que denunció estos actos de violencia e intimidación en contra del deportista, en un comunicado difundido en sus distintas plataformas digitales. Desde el Deportivo Cali rechazaron y repudiaron lo acontecido con Martínez, y aunque no se conoce el motivo de la agresión, en la prensa caleña denotan que habría sido por el nivel mostrado por Martínez en los recientes partidos del equipo dirigido por Rafael Dudamel.

"El Club Profesional Deportivo Cali S.A. rechaza de manera categórica los actos de violencia e intimidación de los que fue víctima nuestro jugador Johan Martínez el día de ayer (miércoles)", se leyó en primera instancia en el escrito del 'azucarero' en la red social de 'X'.

Johan Martínez con Deportivo Cali. Colprensa

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En otro de los apartados del comunicado publicado este jueves, complementan que "nuestra institución expresa su total respaldo y solidaridad con Johan y su familia. Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad".



Además de precisar que desde el Cali estarán a disposición con las autoridades competentes en busca de dar con los responsables de la agresión hacia Johan Martínez e hicieron un llamado por el respeto a la vida.

"El club cooperará plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y procurar que los responsables de este acto cobarde sean identificados y afronten las consecuencias legales a que haya lugar, y reiteramos nuestro llamado al respeto por la vida y la integridad de todos los integrantes de nuestra institución", concluyó el escrito.

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¿Qué dijo Rafael Dudamel sobre el ambiente cercano al Cali?

"Tenemos que mejorar en la generación de una buena atmósfera alrededor del equipo. Lo que se está generando es terrible e incorrecto. Ayer me agredieron a Johan Martínez”, dijo el DT Dudamel con respecto a lo sucedido con su volante de creación, en charla con 'Win'.

