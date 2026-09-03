¿Cómo va Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026?

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026 destacó en la cima de Calar Alto la importancia de una jornada completa, con triunfo de su compañero esloveno Jakob Omrzel y buena cosecha para el colombiano en su lucha por el maillot de la montaña.

"La verdad es que hoy, ha sido un día perfecto para nosotros: la etapa más los puntos, no podíamos tener mejor etapa", resumió en meta, después de tomarse una respiro, ya que llegó ahogado por la dureza del ascenso.

El ciclista bogotano, de 26 años, encabeza la clasificación de la montaña con 52 puntos, seguido del belga Wout Van Aert con 30 y del español Enric Mas con 24.

Publicidad

La mayor sorpresa pasa por Van Aert, puesto que no es habitual verlo luchar en la montaña. El periodista de Caracol Sports, Jhon Jaime Osorio, fue sincero y dejó en claro "que se trata de una incógnita complete por parte del belga".



"Estoy súper contento por Jakob Omrzel, ha sido un triunfo súper merecido. Es un chico de 20 años y tiene un gran talento. En lo personal, tuve un poco de pelea con Wout van Aert para los primeros puntos de montana, pero fue bien. Tengo un poco más de ventaja, luego contento", concluyó el nacido en Bogotá.

Buitrago se adueño de la camiseta de la montaña desde el pasado domingo 30 agosto y ya acumula tres jornadas vestido con los lunares azules.

Publicidad

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026