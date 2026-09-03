A qué hora juega HOY América vs. Alianza por la Liga BetPlay II-2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Las emociones en la Liga BetPlay II-2026 no paran, y este jueves 3 de septiembre, inicia la novena jornada. Los encargados de abrir el telón de esta fecha son América de Cali y Alianza FC, en partido que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero.

El máximo escenario deportivo de la capital del Valle del Cauca volverá a tener acción, luego del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, y siendo uno de los territorios más afectados la 'Sucursal del Cielo' con colapsos de edificaciones y pérdidas humanas.

¿Cómo llegan los equipos al partido?

Publicidad

Por el lado de la 'mechita' está en la cima de la tabla general con 17 puntos en siete compromisos disputados. Además, los dirigidos por David González registran una buena cuota goleadora de +17 y sólo han recibido cuatro goles, y frente a los 'vallenatos' confían en mantener esa buena estela.



Hay que indicar que en la anterior jornada, América de Cali igualó a dos goles con Jaguares en tierras cordobesas.

América de Cali celebra Colprensa

Mientras que Alianza FC se ubica en los últimos lugares de la clasificación de la Liga BetPlay II-2026. Los cesarenses suman dos enteros en seis encuentros disputados, por lo que los tres puntos se hacen urgentes contra los americanos para tratar de salir del fondo, ya que en la actualidad son decimoctavos.

Publicidad

Acá el listado de convocados de América de Cali para enfrentar a Alianza FC:

Arqueros: Jean Fernandes, Juan Montoya.

Jean Fernandes, Juan Montoya. Defensores: Marlon Torres, Marcos Mina, Cristian Tovar, Yhormar Hurtado, Ómar Bertel, Brayan Córdoba.

Marlon Torres, Marcos Mina, Cristian Tovar, Yhormar Hurtado, Ómar Bertel, Brayan Córdoba. Mediocampistas: Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal, Camilo Amú.

Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal, Camilo Amú. Delanteros y extremos: Yeison Guzmán, Jhon Murillo, Daniel Valencia, Jan Lucumí, Tomás Ángel, Jhordy Camacho, Luis Quiñones, Kevin Angulo.

A qué hora juega HOY América vs. Alianza por la Liga BetPlay II-2026 y dónde verlo EN VIVO por TV