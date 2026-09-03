Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 13

La decimotercera etapa de la Vuelta a España 2026 comenzará este viernes en la costa de Almuñécar y terminará en Loja después de 192,8 km, la segunda más larga de la presente edición, y será una prueba de fondo en terreno sinuoso que no admitirá relajación alguna, ya que se podrían producir sorpresas.

Una día especial para el español Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos), quien saldrá "de casa", de su localidad natal, delante de su familia y amigos. Tratará el andaluz de ser protagonista en una jornada en la que no se descarta algún susto si hay exceso de confianza.

En el menú de montaña el pelotón empezará con el Alto de la Venta de la Cebada (1a, 14,1 km al 5,1%), en la mitad llegará el Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3,1) y para terminar los ascenso el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6).

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De la cima a la meta, 37 km en perfil descendente y llano. Cerca de meta un pequeño repecho puede ser aprovechado por un "rematador". Se presume una etapa movida.



Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026 Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

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Fecha: viernes 4 de septiembre.

Hora de inicio de carrera: 5:41 a.m. (hora Colombia)

Hora de inicio de transmisión: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.