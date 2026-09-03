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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 13

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 13

Este viernes, la decimotercera jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 193 kilómetros entre Almuñécar y Loja. ¡No se la pierda la carrera!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 13.
Vuelta a España 2026 - Etapa 13.
Vuelta a España 2026.

La decimotercera etapa de la Vuelta a España 2026 comenzará este viernes en la costa de Almuñécar y terminará en Loja después de 192,8 km, la segunda más larga de la presente edición, y será una prueba de fondo en terreno sinuoso que no admitirá relajación alguna, ya que se podrían producir sorpresas.

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Una día especial para el español Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos), quien saldrá "de casa", de su localidad natal, delante de su familia y amigos. Tratará el andaluz de ser protagonista en una jornada en la que no se descarta algún susto si hay exceso de confianza.

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En el menú de montaña el pelotón empezará con el Alto de la Venta de la Cebada (1a, 14,1 km al 5,1%), en la mitad llegará el Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3,1) y para terminar los ascenso el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6).

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De la cima a la meta, 37 km en perfil descendente y llano. Cerca de meta un pequeño repecho puede ser aprovechado por un "rematador". Se presume una etapa movida.

Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026
Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

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Fecha: viernes 4 de septiembre.

Hora de inicio de carrera: 5:41 a.m. (hora Colombia)

Hora de inicio de transmisión: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.

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