"Dayro Moreno es noble y todo; pero lo que sí le digo es que viste muy mal, tira unas pintas..."

Dayro Moreno es de las grandes figuras del fútbol profesional colombiano. Hace un par de días, marcó un golazo de media volea que le dio la victoria a Once Caldas por 2-1 sobre Fortaleza, en el estadio de Techo, y nuevamente le llovieron los elogios por su vigencia deportiva, a días de cumplir 41 años (16 de septiembre próximo).

Y uno de los viejos amigos que le dejó el balompié al tolimense es Wason Rentería, con quien compartió en Selección Colombia juvenil y de mayores, en Once Caldas y también en Millonarios. Es así como el chocoano es recurrente con sus mensajes en redes sociales cada vez que Moreno Galindo aparece con sus particulares cortes de cabello, con tinturados y también con vestimentas extravagantes.

En el Anecdotario de Gol Caracol, el exjugador chocoano habló de su pana y lo hizo con sinceridad y entre risas. "Con Dayro es algo muy particular, porque desde la Colombia Sub-20 tenemos una conexión. Yo concentraba con él, cuando no estaba Rodallega; en microciclos de la de mayores también. Incluso, él hizo mucho para yo llegar al Once Caldas de Juan Carlos Osorio, tuvimos un equipazo en ese 2011, él habló por mí. Igual que yo lo hice cuando Dayro vino a Millonarios. Hay química y cercanía con ese man", dijo Rentería Cuesta cuando se le puso el tema sobre la mesa.

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Ya en las siguientes palabras, Wason se fue con todo y afloró la sinceridad con respecto a las bromas que le hace cada nada a la figura del blanco de Manizales. "Yo lo jodo mucho, él lo sabe. Es que Dayro viste muy mal, por sus pintas es que lo molesto. Él se tira unas pintas, no combina ni un chance. Ahora, hace poco, con otro cuentico ahí, ese de pintarse las uñas. No, mano", apuntó en medio de una sonrisa.



El antiguo delantero de paso por Santos, Internacional, de Brasil; y Porto y Sporting Braga, de Portugal, también reveló cómo sacaba de casillas. "Yo también le digo borracho, en Millonarios le decíamos así cuando llegaba y se ponía bravo, ya después estaba por ahí jodiendo", dijo.

¿Qué más dijo Wason Rentería sobre Dayro Moreno?

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"Ya en la parte seria es un gran goleador, con todo lo que hace y marca toda esa cantidad de goles. Él debería ser un fuera de serie. Hubiera sido un man más juicioso, hubiera hecho el doble de los goles que lleva. Tiene un olfato goleador único y eso que te juega borracho varias veces (risas). Yo a Dayro lo quiero mucho, tiene un gran corazón, es de mucha nobleza, lo que viene viviendo en el fútbol profesional se lo merece, por el jugador que es", finalizó Wason Rentería.

Wason Rentería y Dayro Moreno. COLPRENSA.

Vea acá la entrevista de Wason Rentería en el Anecdotario de Gol Caracol