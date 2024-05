Cali también pasaría la 'podadora' y circulan nombres de jugadores que se irían

Deportivo Cali es uno de los clubes del fútbol colombiano que ya piensa en lo que será la segunda parte del año en curso. El 'azucarero' tiene la obligación de mejorar su rendimiento deportivo y todo porque la tabla del descenso le 'respira en la nuca'. Desde ya se bajaran nombres de los que saldrían del equipo verde caleño, que acabó en la casilla número 15 del 'todos contra todos', con 21 puntos.

En las últimas horas han circulado los futbolistas que no continuarían en el club para la Liga II-2024, serían en total siete y dos de ellos son de nacionalidad extranjera, y quienes llegaron a la institución para el campeonato que está en la actualidad en su fase de cuadrangulares.

Según informó la cuenta 'Blog verdiblanco', página que está atenta a toda la información de la escuadra 'azucarera', los jugadores que no seguirían son Onel Acosta, Juan Esteban Franco, Jefferson Díaz, Isaac Camargo, el delantero argentino Lautaro Villegas, el volante Fabián Ángel y el arquero 'gaucho', Joaquín Papaleo, quien tuvo poca participación bajo los tres palos ante el buen presente de Alejandro Rodríguez.

Eso sí, aún no hay información oficial del Deportivo Cali sobre salida o llegada de jugadores para lo que será el segundo semestre de este 2024.

¿Hernán Torres, al banquillo del Cali?

De otro lado, el nombre del técnico oriundo de Ibagué ha sido relacionado para arribar al banco técnico de la institución 'verdiblanca'. En la actualidad, Torres entrena al Emelec de Ecuador.

"En cuanto a los rumores, son rumores. Yo desde que llegué a Emelec me querían sacar. Que me iba a ir, que me devolvía (...) estoy contento, estoy trabajando. Aquí me apoya la gente, me apoyan ustedes...", fueron las palabras del timonel de 62 años y que supo salir campeón con Millonarios y Deportes Tolima en la Liga colombiana.

Por su parte, otro miembro del fútbol que sonado con fuerza para volver a vestirse de 'verdiblanco' es Harold Preciado, quien en la actualidad se encuentra suspendido por caso de dopaje en México. El delantero avivó este rumor luego de publicar una fotografía en sus redes sociales festejando un gol con el equipo y la misma publicación la acompañó de la siguiente leyenda: "Aquí soy feliz".

El atacante, de 29 años, ha estado entrenando en las últimas semanas en Pance con la plantilla 'azucarera', según se leyó en una información del diario 'El País', de Cali.