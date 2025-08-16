Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Edwin Cardona, 'arropado' por la hinchada de Nacional; correaron su nombre en el Atanasio

Edwin Cardona, 'arropado' por la hinchada de Nacional; correaron su nombre en el Atanasio

El volante tuvo un momento especial con la hinchada de Nacional en la previa del partido contra Fortaleza por la Liga BetPlay II-2025. ¡Acá lo sucedido con Edwin Cardona!