Edwin Cardona, 'arropado' por la hinchada de Nacional; correaron su nombre en el Atanasio

Edwin Cardona fue el 'villano' el pasado martes en el partido que Atlético Nacional empató a cero goles contra Sao Paulo, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En dicho duelo, el volante del 'verdolaga' tuvo la oportunidad de abrir el marcador para su escuadra en dos ocasiones desde el punto blanco del penalti; no obstante, el primero lo falló, y el segundo, fue atajado por el arquero rival. Tras varios días de esto, el '10' fue recibido en medio de aplausos en el Atanasio Girardot.

Cardona Bedoya recibió el respaldo de sus compañeros y el técnico Javier Gandolfi tras el juego continental, pero este sábado 16 de agosto antes de enfrentar a Fortaleza por la Liga BetPlay II-2025, volvió a recibir ese 'espaldarazo' por parte de una de las barras del club: LDS.

Así fue como en la tribuna sur del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia se leyó en una pancarta un fuerte mensaje de apoyo hacia el jugador del verde paisa. "Edwin Cardona LDS con vos. ¡Vamos juntos!".

Además, los hinchas del 'rey de copas' colombiano corearon el nombre del futbolista, que agradeció los gestos de los seguidores. Nacional salió con un equipo alternativo frente a los 'amix', pensando en la vuelta frente a Sao Paulo en Brasil.

El mensaje de los del sur a Edwin Cardona los ídolos merecen todo nuestro Respeto siempre que Bonito Gesto para el Gordo crackdona 💚 pic.twitter.com/AHWzAVras0 — marea_verde_y_blanco (@_marea_verde_) August 16, 2025

