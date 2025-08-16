Jhohan Romaña estalló contra el arbitraje argentino, tras la derrota de San Lorenzo

San Lorenzo vivió una tarde complicada en su visita a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional Argentina. El ‘ciclón’, vigente campeón del fútbol argentino, no logró imponer condiciones en el estadio Ciudad de Vicente López y terminó cayendo 2-1 ante el ‘calamar’, que supo aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Desde temprano el partido se le puso cuesta arriba a los dirigidos por Damian Ayude. Apenas a los cinco minutos, Ronaldo Martínez abrió el marcador para Platense, encendiendo la ilusión de los locales. El mismo delantero paraguayo amplió la ventaja en el tiempo de adición del primer tiempo, dejando a San Lorenzo con la obligación de remontar en la segunda parte.

El descuento para el conjunto azulgrana llegó gracias a Elías Báez, quien logró vulnerar la resistencia local y puso el 2-1 definitivo. Aunque el ‘ciclón’ intentó por todos los medios igualar el marcador, no fue suficiente, y terminó acumulando una derrota que genera preocupación en la hinchada.

El partido no solo estuvo marcado por los goles, sino también por la polémica arbitral. Ambos equipos finalizaron con diez jugadores tras las expulsiones de Ignacio Vásquez en Platense y Alexis Cuello en San Lorenzo, situaciones que aumentaron la tensión dentro del campo y dieron lugar a fuertes reclamos.



El enojo de Jhohan Romaña con la terna arbitral

Uno de los principales protagonistas tras el compromiso fue Jhohan Romaña. El defensor colombiano de San Lorenzo mostró su inconformidad con el arbitraje de Martínez Beligoy, encargado de impartir justicia en el encuentro.

En imágenes que circularon en redes sociales, se observa al jugador reclamándole al colegiado y diciéndole: “Después mírala”, en alusión a una acción que consideró determinante. Posteriormente, en declaraciones a 'ESPN', Romaña fue todavía más contundente en sus críticas.

“Van varios partidos que inclinan la cancha. La expulsión de Alexis Cuello me parece que es una bobada. Siempre es lo mismo, siempre es en contra de San Lorenzo y estamos cansados. Está bien, nos hicieron los goles (…) pero siempre nos perjudican. Nosotros nos matamos toda la semana entrenando para que ellos (árbitros) hagan lo que se les dé la gana, y no es justo. Expulsa al de ellos y quiere compensar con el de nosotros, y le pido una explicación y te dice cualquier cosa”, expresó el colombiano.

Las palabras del zaguero generaron debate en la prensa argentina y dividieron opiniones entre los aficionados, quienes en su mayoría respaldaron el desahogo del futbolista.

Números de Jhohan Romaña

En lo que va de la temporada, Romaña se ha convertido en una de las piezas clave de la defensa azulgrana. El defensor colombiano ha disputado un total de 25 partidos en todas las competiciones con el conjunto ‘papal’, mostrando regularidad y consolidándose como un habitual titular. Su solidez, juego aéreo y carácter lo han posicionado como uno de los líderes del plantel, aunque episodios como el de Platense reflejan también su temperamento competitivo.



Próximo partido de San Lorenzo

San Lorenzo tendrá la oportunidad de redimirse pronto frente a su hinchada. El próximo sábado 23 de agosto recibirá en el Nuevo Gasómetro a Instituto, en un encuentro programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana). El equipo buscará reencontrarse con la victoria y volver a escalar posiciones en la tabla, mientras que Jhohan Romaña intentará dejar atrás la polémica para enfocarse en seguir aportando seguridad a la defensa del ‘ciclón’.