Luis Díaz puso la 'vara alta', entre los futbolistas sudamericanos en el 'viejo continente'

El colombiano Luis Díaz tuvo un debut soñado con la camiseta del Bayern Múnich: facturó para asegurar el triunfo sobre el Stuttgart (2-1) y hacerse así con el primer título de la campaña, la Supercopa Franz Beckenbauer de Alemania.

'Lucho' dedicó su anotación a Diogo Jota, su excompañero en el Liverpool, fallecido el pasado 3 de julio. De otro lado, en España, el volante brasileño Raphinha contribuyó con un tanto a la victoria del Barcelona ante Mallorca (3-0) en la jornada inaugural de LaLiga.

- Luis Díaz marca en su debut con el Bayern Múnich -

El Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania al imponerse al Stuttgart (2-1). Luis Díaz fue una de las grandes figuras del encuentro al convertir el tanto que significó el triunfo bávaro.

Luis Díaz, campeón con Bayern Múnich de la Supercopa de Alemania. X de @FCBayern

El 'cafetero', que debutó a las órdenes de Vincent Kompany, dedicó el tanto a su excompañero Diogo Jota, fallecido el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico.

'Lucho', que fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, puso el 2-0 en el marcador (77) de un potente remate de cabeza a un servicio del alemán Serge Gnabry. El colombiano llegó así a 83 dianas en el 'Viejo Continente'.

El Bayern Múnich, por su parte, conquistó el título que marca el inicio de la campaña por undécima ocasión y amplía su hegemonía como el máximo ganador de la Supercopa germana.

"Es un título importante", destacó el entrenador Vincent Kompany en conferencia de prensa tras el encuentro.

"Empezar (con un campeonato) era nuestro objetivo y lo hemos cumplido. Es un importante primer paso", afirmó el preparador belga.



- Raphinha luce en jornada inaugural de la Liga -

El Barcelona arrancó la temporada 2025-2026 de la Liga española con un triunfo en Mallorca (3-0). Raphinha contribuyó con un tanto a la victoria y suma ya 55 dianas en 145 partidos disputados con la camiseta azulgrana.

El ex del Leeds abrió el marcador con un gol de vestidor (7) al conectar un centro medido de Lamine Yamal para enviar el esférico al fondo de la red de un testarazo.

Raphinha celebra gol con Barcelona frente a Mallorca en la Liga de España. AFP

Raphinha, que se mantiene fijo en el cuadro titular de Hansi Flick, disputó 77 minutos antes de salir de cambio. Por su parte, el defensor uruguayo Ronald Araujo disputó el partido completo y volvió a portar el gafete de capitán.

El zaguero charrúa se dijo "contento" luego de cosechar un triunfo en la jornada inaugural del campeonato español y lograr mantener su arco imbatido.

"Se vio desde el principio lo que queríamos. Contento de empezar sumando acá (en Mallorca), una cancha difícil", afirmó.

"Hablamos (con los arqueros) de conceder pocos goles este año. Hice una buena pretemporada y me siento muy bien. Era algo que necesitaba para agarrar confianza", apuntó Araujo a la televisión española.

Sin embargo, el entrenador Hansi Flick afirmó que no le había gustado el partido y se mostró crítico con el rendimiento de sus jugadores.

"Son tres puntos importantes, pero no me ha gustado el partido. Después de ir ganando 2-0 y las (dos) expulsiones del Mallorca, creo que el equipo ha ido al 50% y eso no me ha gustado", señaló el alemán.