Colombianos en el exterior

Luis Díaz puso la 'vara alta', entre los futbolistas sudamericanos en el 'viejo continente'

Retornaron las competiciones oficiales en Europa, y Luis Díaz fue importante con un gol para darle el título al Bayern Múnich este sábado en la Supercopa de Alemania.

Luis Díaz celebró gol y título con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania.
Luis Díaz celebró gol y título con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania.
Foto oficial del Bayern Múnich
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 16, 2025 09:08 p. m.
Editado por: Gol Caracol