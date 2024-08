Cali, un campeón de la Liga femenina sin dejar dudas: 2-0 sobre Santa Fe, en Bogotá

¡Deportivo Cali se quedó con la Liga femenina colombiana 2024! Las 'azucareras' desplegaron su estilo de juego en el césped del Nemesio Camacho El Campín frente a Santa Fe, y de esa forma, lograron bordarle la segunda estrella a su escudo. Con anotaciones de Manuela Paví, las verdes caleñas gritaron campeonas en suelo bogotano, este viernes 16 de agosto. Fue un 0-2 y dejando como marcador global un 1-4.

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz dieron el 'batacazo' en los momentos precisos. La triangulación y el juego rápido fue la apuesta del Cali, teniendo a Ingrid Guerra, Michelle Vásquez y la propia Paví como revulsivas. Además, en la parte posterior, el Cali femenino se mostró seguro, empezando por el buen trabajo en el pórtico de Luisa Agudelo, quien cada vez que fue exigida, respondió.

¿Cómo se presentó la final de la Liga femenina 2024 entre Santa Fe y Cali?

Las 'leonas' tuvieron el manejo de la esférica, ya que llegaban a la definición con el marcador adverso de 1-2. De las que más insistió en las dueñas de casa fue Karla Torres, pero no tuvo la suerte de otros compromisos.

María Camila Reyes también lo intentó con buenos pases y toques, en la búsqueda de encontrar sus compañeras de ataque perfiladas. La '10' generó una gran opción en los primeros 45 luego de una excelente jugada de Lizeth Aroca, pero Luisa Agudelo mostró de qué está hecha bajo los tres palos.

Santa Fe vs. Cali, final Liga femenina 2024. Foto: Colprensa

Pero las 'azucareras', a pesar de que no tuvieron la posesión del balón, sí que supieron liquidar y concretar. Así fue como al minuto 12, tras una gran acción rápida, Manuela Paví decretó el 0-1 en el tablero con una exquisita definición; el pase fue de Michelle Vásquez. La '10' del Cali tuvo que parar la celebración por unos minutos, ya que el banderín fue levando por una asistente por supuesto fuera de lugar. No obstante, desde el VAR llamaron y le dieron el 'ok' al tanto de la talentosa futbolista de las visitantes.

Tras la anotación tempranera, alentadas por su público, las 'leonas' salieron en la búsqueda de darle vuelta a la 'situación', sin embargo, las 'azucareras' mostraron seguridad en el fondo. Santa Fe, con el pasar de los minutos, no supo cómo vulnerar la buena defensa de las caleñas.

Y si fuera poco, antes de finalizar la primera parte, Manuela Paví volvió a superar a Yessica Velásquez, golera de Santa Fe, y el silencio se hizo en El Campín, ya que el marcador denotó un 0-2 y un 1-4 en el global. Las 'leonas' tenían que remar contra la corriente. Antes de la nueva anotación de la delantera 'azucarera', las locales generaron con Camila Reyes y un cobro de pelota quieta de Isabella Díaz.

Los segundos 45 minutos, Santa Fe le apostó de nuevo a la tenencia y buscó los espacios que dejaran las verdes caleñas. Por las bandas, desde afuera, por todos los frentes lo intentaron las dirigidas por Omar Ramírez, pero sin suerte. Cali controló desde lo táctico y el orden fue de esa claves para mantener el resultado hasta el final.

Las 'azucareras' controlaron el juego y eso les permitió bordar la segunda estrella a su escudo, ganándole una nueva final a Santa Fe, tras lo que fue la final del año 2021.

Así fue la formación del Deportivo Cali frente a Santa Fe, por la gran final en El Campín. Foto: Colprensa