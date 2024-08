Carlos Bacca, sobre su legado en Junior: "Es bonito quedar en la gloria del equipo"

En la antesala de lo que está siendo el aniversario número 100 del Junior de Barranquilla, Carlos Bacca, uno de los ídolos recientes y quien seguramente quedará para la historia, habló de su legado y de lo que quiere seguir haciendo mientras esté en el plantel del equipo de sus amores, en lo que fue la presentación del documental 'La Décima: Camino a la Gloria Eterna'.

En primera instancia, se alegró por cómo se dio su regreso al cuadro 'tiburón', pues logró salir campeón de la Liga BetPlay 2023-II, además de ser el goleador de aquel certamen. "Es bonito cuando uno queda en la gloria, es lo más lindo. Mucha gente pasa por la institución y no deja un recuerdo. Ser campeón te hace que te miren diferente, tanto aquí como en todos los equipos del mundo", declaró.

Tras ello, se centró en el presente del club. "Eso es lo que se quiere, porque nosotros tenemos que colocar a Dios en el primer lugar siempre, es lo más importante. Después, trabajar. Han llegado compañeros nuevos y se han ido compañeros muy importantes que, a pesar de no jugar, daban mucho dentro del vestuario. Esa energía que tenían la transmitían, jugaran o no jugaran. Eso es fundamental, porque no es fácil estar y no jugar", aseguró también dando explicaciones de los primeros partidos del Junior, este semestre.

Junior de Barranquilla, campeón de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, tras vencer a Independiente Medellín Archivo de Colprensa

"Uno trabaja todos los días para estar en el once inicial o, al menos, en los 18 convocados. No es fácil, pero los compañeros que no tenían la oportunidad de jugar se entregaban. Eso fue algo muy bonito para el grupo y se sintió. Si Dios nos escogió a nosotros, creo que eso es lo más lindo. Cuando Dios te escoge para algo, Él te pule, te convierte en el diamante más bonito y te saca a relucir", sumó a su relato.

Tras ello, quiso hablar del penal errado ante Independiente Medellín en lo que fue el más reciente partido del Junior de Barranquilla. "No es fácil cobrar un penal, no es fácil estar ahí dentro con tanta gente porque sabes la responsabilidad que hay. Somos seres humanos que nos podemos equivocar. No te imaginas cómo estuvieron los muchachos del Medellín en ese momento de la final, o ahora, el último título. Cómo están los de Santa Fe que tanto lucharon, porque el campeón es solo uno", aseguró el número '70'.

Con motivo de los 100 años de la institución de la que es hincha, también decidió hablar de algunos buenos recuerdos que le ha dejado su paso por la institución 'currambera'. "Tengo muchos recuerdos muy bonitos de Junior. Te puedo decir que hasta con el semestre malo que tuve, he marcado muchos goles aquí. Gracias a Dios, he podido tener goles bonitos", expuso.

Tras ello, dio dos goles especiales que retumban en sus memorias. "Me queda mucho en la cabeza uno que le hice al Quindío, pero ahora me quedo con el que le hice al Medellín, en la final. Creo que fue una bonita jugada, por todo lo que se dijo que yo no podía hacer. Dios esperaba ese momento para demostrar que sí podía: giré, driblé, salté y bailé. Como te digo, cuando Dios te escoge, eso no lo tuerce a nadie", con notable emoción recordó.

Finalmente, aseguró que ya hay un plan de de acción para los próximos compromisos del Junior. "Nosotros solamente tenemos que seguir a Dios, ser obedientes y hacer lo que a Él le agrada. Cada vez que empieza un torneo, lo que más quiero es pelear por el trofeo de goleador, sabiendo que eso es un trabajo de todo el equipo, no solo mío. Los goles no los marco yo solo; Yo los finalizo, pero son consecuencia de las jugadas de los compañeros".