Luego de algunos rumores, se confirmó la noticia: César Farías fue destituido del cargo de director técnico del América de Cali. "Tras una decisión por mutuo acuerdo y cumpliendo las condiciones contractuales estipuladas al inicio del contrato, César Farías finalizó su etapa como Director Técnico de nuestro equipo profesional", fue el comunicado del club vallecaucano para explicar lo sucedido con el estratega venezolano.

Pues bien, luego de todo lo que supuso el hecho de haber dejado el cargo, el propio Farías habló para 'Telepacífico Noticias' sobre la decisión tomada, luego de no haber podido clasificar al cuadro 'escarlata' a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-I.

“Realmente no pudimos cumplir con los objetivos deportivos y nos cesaron de una forma establecida, que ya estaba en el contrato. Es parte del fútbol, eso yo ya lo sabía antes de venir acá", explicó de primera intención el nacido en Güiria, Venezuela.

Además de ello, aseguró que su representante ya le había advertido que América no es un equipo que retiene por mucho tiempo a sus entrenadores, ya que, en los últimos años, han sido varios los que han estado a la cabeza del cuadro de la capital del Valle del Cauca. "Mi representante me dijo, ‘estás comprando un problema, estos dueños han tenido 16 entrenadores, tienen promedio de un poquito menos de un semestre’. Es una cuestión que uno sabía que podía suceder si no llegaban los resultados esperados", terminó por agregar.

Sumado a ello, asegura que tomó la decisión con calma y asegura que faltó poco para que la historia hubiera sido diferente. "Lo tomo con mucha naturaleza, tranquilidad, nos faltaron algunos resultados para que la historia fuese diferente”, comentó.

César Farías, exentrenador de América de Cali. Foto: Twitter del América.

Además de ello, afirmó que llegó en un momento difícil de la institución, además, justificó que no armó el plantel a su medida, ni tuvo el tiempo para prepararse para un reto tan grande como el que supone hacerse cargo del América de Cali, ya que su contratación llegó de imprevisto, luego de que se confirmara que Lucas González había sido relegado del cargo.

“Yo no arme el equipo, no traje un jugador, no hice pretemporada, vine en un momento difícil, me tocó soportar todo lo difícil. Si era después de la Sudamericana era entendible, pero después que pudimos pasar ese partido nuevamente con Alianza también difícil que quedamos con 10, con un ambiente muy enrarecido y una roja que la verdad me quedó sabor amargo y lo pudimos levantar. De ahí no se habló más de ningún mal aspecto”, manifestó Farías.

Finalmente, terminó por negar y aclarar todo rumor de una presunta mala relación con algún jugador de la plantilla o de los directivos, aunque no se guardó que si hubo algunos desacuerdos. "Me causa un poco de risa. En mi carrera he discutido con los rivales o con la prensa, pero nunca con los de mi equipo. Internamente puedes tener un punto de vista distinto o no. No me gustan las falsedades, digo las cosas como son. Me gusta un lenguaje de transparencia y eso parece que no le agrada a mucha gente”.