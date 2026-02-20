Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Llaneros 2-2 Medellín

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Llaneros 2-2 Medellín

Final de infarto en el Bello Horizonte-Rey Pelé, Llaneros y Medellín generaron emociones hasta la última acción, en partido de la octava fecha de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de feb, 2026
Llaneros recibió al Medellín por la octava jornada de la Liga BetPlay I-2026.
