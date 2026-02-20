Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Llaneros 2-2 Medellín

La Liga BetPlay I-2026 abrió este viernes 20 de febrero la octava jornada con dos compromisos: Llaneros frente a Independiente Medellín y Deportivo Pereira contra el Pasto.

En el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé, el equipo de la ‘media Colombia’ recibió al DIM, escuadra que había jugado el pasado martes en Uruguay frente al Liverpool, por la ida de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores de América.

Llaneros intentó aprovechar la ‘carga’ del viaje de los dirigidos por Alejandro Restrepo y le apostó a un fútbol vertical y por las bandas para hacerle daño; Jhon Vásquez, el elegido; sin embargo, Éder Chaux se erigió bajo los tres palos.

Acción de juego entre Llaneros y Medellín por la octava jornada de la Liga BetPlay I-2026. X de @ClubLlanerosFC

Pero el Medellín también mostró sus cartas, se asoció y también generó peligro al arco rival; no acusó al cansancio, se fue constantemente al ataque. Frank Fabra ocasionó peligro por la lateral y una de esas acciones por parte del exBoca Juniors guió el camino para el 0-1 en el tablero; centró al área y Brian Benitez, al minuto 51, anotó en propia puerta.



Después llegó la igualdad para Llaneros desde la vía del penalti. Tras revisar en el VAR una mano de Esneyder Mena en el área, el árbitro de la contienda decretó cobro desde el punto blanco y encargado de ejecutarlo fue Jhon Vásquez para el 1-1.

El cronómetro corrió y el juego se hizo de ida y vuelta, de infarto. Llaneros sacó dos pelotas en la línea al Medellín, que después tuvo su recompensa al minuto 90+4 cuando Diego Moreno envió la esférica con rumbo a la red para el 1-2. Sin embargo, los locales en la última jugada igualaron el juego; Neider Ospina, el autor del 2-2 final.

La formación titular de Llaneros vs. Medellín por la octava fecha de la Liga BetPlay I-2026. X de @ClubLlanerosFC

