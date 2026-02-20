Exjugador del Cali se entregó a la justicia en su país; todo por supuesto delito de narcotráfico

El paraguayo Víctor Centurión, exjugador del Deportivo Cali de Colombia, acusado de integrar una red de narcotráfico al mando del prófugo uruguayo Sebastián Marset, se entregó este viernes 20 de febrero a las autoridades de Paraguay, informó la Policía.

El exarquero de 40 años, que jugó en el conjunto 'azucarero' entre 2011 y 2012, debe responder por un rol logístico en la gestión de aeronaves, combustible y contactos internacionales para el tráfico de drogas procedentes de Colombia, Perú y Bolivia, reveló a periodistas la fiscal de la unidad antinarcóticos, Ingrid Cubilla.

Víctor Centurión en su paso ppr Deportivo Cali. AFP

El juez especializado en el crimen organizado, Osmar Legal, ordenó el viernes la remisión de Centurión a la cárcel Tacumbú, en Asunción, tras su comparecencia la tarde del viernes.



Víctor Centurión fue declarado rebelde de la justicia el pasado miércoles por los hechos punibles de tráfico internacional, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes, que establecen penas de hasta 22 años de cárcel según la funcionaria del Ministerio Público.

Publicidad

Conforme a la imputación de la Fiscalía, Centurión respondía al prófugo Dionisio Cáceres, exgerente del club Rubio-Ñú de la primera división guaraní, donde también jugó el exguardameta.

Cáceres, también declarado prófugo de la justicia, es sindicado como asociado al paraguayo, hoy preso, Alexis González Zárate y al uruguayo Sebastián Marset, de 34 años, considerado como el narcotraficante más buscado de Sudamérica. Marset también fue jugador de fútbol en Paraguay y Bolivia.

Publicidad

La detención de Centurión, quien también formó parte de los planteles de los equipos paraguayos Olimpia, Libertad y Guaraní, se produjo en el marco del llamado "Operativo Nexus II" que investiga el esquema de narcotráfico ligado a Marset.