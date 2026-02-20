Internacional de Bogotá vs. Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga BetPlay

La octava jornada de la Liga BetPlay I-2026 continúa este sábado con el duelo que protagonizarán Internacional de Bogotá, uno de los líderes del campeonato, y Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo.

El 'embajador', que es dirigido por Fabián Bustos, viene en ascenso en el campeonato tras sumar dos victorias y dos empates; el objetivo es seguir por ese camino para tratar de escalar en la tabla de posibles. Pero al frente tendrán a un Inter de Bogotá que ha mostrado un poderío en ataque y solidez en la parte posterior.

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay I-2026. X de @MillosFCoficial

Bajas importantes en Millonarios

El azul capitalino no podrá contar para este compromiso ni con Falcao García ni tampoco con Rodrigo Contreras. Según precisó Millonarios en un comunicado, el reporte médico para el 'Tigre' fue "una lesión muscular leve en los isquiotibiales", mientras que el argentino presenta una "contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos". Así que el cuadro de Bustos le apostará a Leonardo Castro en el frente de ataque.



¿Cómo llega Internacional de Bogotá al partido?

Por el lado de los dirigidos por Ricardo Valiño miran a todos desde arriba, sumando 14 puntos en siete compromisos disputados. Recientemente, en el estadio de Techo doblegaron al Deportivo Cali por marcador de 3-2.



Internacional de Bogotá venció 3-2 a Deportivo Cali, en la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Publicidad

Los árbitros para este compromiso

Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar).

Carlos Ortega (Bolívar). Asistente 1: David Fuentes (Cesar).

David Fuentes (Cesar). Asistente 2: Freddy Garcés (Casanare).

Freddy Garcés (Casanare). Cuarto árbitro: Iván Ballesta (Cundinamarca).

Iván Ballesta (Cundinamarca). VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá).

David Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Daniel Álzate (Caldas).

Los convocados de Millonarios:

¡EL GRUPO ESTÁ LISTO! 📋⚽️



▶️ Convocados para la Fecha 8 frente a Internacional de Bogotá. ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/EDhs3l5VmX — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 21, 2026

Publicidad

Internacional de Bogotá vs. Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga BetPlay

En ese orden de ideas, este partido de la octava jornada del actual campeonato de nuestro país se jugará este sábado 21 de febrero en el estadio de Techo y se podrá ver EN VIVO por TV, a partir de las 8:30 de la noche, por el canal que transmite el fútbol colombiano (Win).

Además, en este portal: www.golcaracol.com, encontrará todas las novedades, un minuto a minuto del partido, las jugadas virales, golazos, tabla de posiciones y reacciones de los protagonistas para que se agende y no se pierda nada.