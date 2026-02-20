Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Linda Caicedo encabeza listado de Selección Colombia femenina para la SheBelieves Cup 2026

Linda Caicedo encabeza listado de Selección Colombia femenina para la SheBelieves Cup 2026

Ángelo Marsiglia definió a las 23 jugadoras que disputarán la SheBelieves Cup 2026, en Estados Unidos, y que irá del 1 al 7 de marzo. ¡Acá el listado completo!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia femenina.
Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia femenina.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad