Linda Caicedo encabeza listado de Selección Colombia femenina para la SheBelieves Cup 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
"Con el objetivo de dar continuidad a la planificación competitiva", la Selección Colombia femenina disputará la SheBelieves Cup 2026, torneo internacional que se llevará a cabo en el próximo mes de marzo en los Estados Unidos.
Será la segunda vez que la 'tricolor' dispute este campeonato, que se ha consolidado con los años en el balompié femenino. Un total de 23 futbolistas fueron citadas por Ángelo Marsiglia y dicho listado está encabezado por Linda Caicedo, estrella del Real Madrid , y Leicy Santos, quien figura en el Washington Spirit de la National Women's Soccer League estadounidense. Del rentado nacional citaron a Natalia Giraldo y Carolina Arias, del América de Cali.
Según precisó la Federación Colombiana de Fútbol, el combinado nacional se concentrará en Bogotá desde este domingo 22 de febrero hasta el 25, día en el que viajará rumbo a Estados Unidos para afrontar los compromisos por el campeonato internacional.
Para la edición del 2026, las selecciones participantes serán Estados Unidos, Argentina, Canadá y Colombia.
Marzo 1
Publicidad
Canadá vs. Colombia
Hora: 2:00 p.m. (de Colombia)
Estadio: GEODIS Park Nashville, Tenn.
Marzo 4
Publicidad
Argentina vs. Colombia
Hora: 3:30 p.m. (de Colombia)
Estadio: ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio
Marzo 7
Estados Unidos vs. Colombia
Hora: 3:30 p.m. (hora COL)
Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.