Luis Díaz se siente como en casa en Bayern y le 'puso el ojo' al clásico contra Borussia Dortmund

Luis Díaz se siente cómodo, feliz y como en casa en el Bayern Múnich y eso se refleja dentro y fuera del campo de juego. El de Barrancas (La Guajira) ha tenido una grandiosa campaña en el 'grande de Baviera' marcando 19 goles y generando 15 asistencias en 32 partidos; unos números más que impresionantes.

Ese buen ambiente en la interna le permitió adaptarse fácilmente al elenco que es entrenado por Vincent Kompany, y en un balompié como el alemán. 'Lucho' ha formado un tridente de infarto con Harry Kane y Michael Olisé. El número '14' habló recientemente con los medios oficiales de la Bundesliga.

Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich. X de @FCBayern

"Espectacular, ya lo he dicho anteriormente, me he sentido muy cómodo. He llegado a un buen equipo, un gran club; una gran institución. Me han hecho sentir como en casa, como en familia, entonces, ha sido más fácil para mí acoplarme y jugar bien al fútbol. Por eso han sido factores muy importantes mis compañeros, el cuerpo técnico, la confianza que me han dado. Estoy muy feliz acá, trato de disfrutarlo porque de eso también se trata", expresó el 'crack' del Bayern Múnich.



Por su presente, el guajiro ha recibido toda clase de comentarios positivos de sus compañeros, los directivos del club 'bávaro', de su entrenador y hasta de la prensa; no paran de 'echarle flores' por sus actuaciones. Si bien el siguiente reto de Díaz Marulanda y compañía será este sábado frente al Eintracht Frankfurt, el futbolista de nuestro país ya le puso el ojo al clásico contra el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Dicho duelo podría definir el título del certamen 'teutón'.

"Ya había visto antes los clásicos y más ahí en Dortmund, sé que es bueno jugar ahí porque hay un ambiente espectacular, es un gran estadio, el equipo también es grande. Siempre los enfrentamientos con el Bayern han sido muy buenos. Me motiva mucho poder jugar este partido de visita. Haré lo mejor posible por ayudar a mi equipo como siempre. Es importante si logramos ganar, será importante para el título", terminó por decir 'Lucho' a los medios oficiales de la Bundesliga.



¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario de la Liga de Alemania marca que será, este sábado 21 de febrero, frente al Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 9:30 de la mañana, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por TV en Espn y por la plataforma de 'streaming' de Disney+ Premium.

Igualmente, en este portal encontrará ONLINE un minuto a minuto de este compromiso, las mejores jugadas, virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz.