'Cucho' Hernández está listo para volver; hay alivio en Betis y la Selección Colombia

Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue portador de buenas noticias este viernes no sólo en Real Betis, sino también en el ámbito de la Selección Colombia. El delantero pereirano se recuperó de su lesión y está listo para volver a sumar minutos con su club.

El elenco verde de la ciudad de Sevilla recibirá en La Cartuja al Rayo Vallecano en una nueva jornada de la Liga de España, y para este encuentro le apunta a mantener su buen ritmo en el certamen local: suma tres victorias consecutivas (Valencia, Atlético de Madrid y Mallorca). Así que para lograrlo, volverá a contar con el poder goleador del 'Cucho'. Betis a su vez podrá contar con el argentino Chimy Ávila.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero del Betis. X de @RealBetis

'Cucho', de baja desde el pasado 10 de enero cuando lesionó frente al Oviedo, y Chimy, con molestias musculares que le han hecho perderse los dos últimos partidos, han trabajado toda la semana con normalidad, aunque es posible que los dos se queden de inicio en el banquillo y que gocen de minutos en el transcurso del encuentro para que lleguen en plenitud a la siguiente cita, también en La Cartuja en el derbi frente al Sevilla. Así las cosas, todo dependerá de Manuel Pellegrini, entrenador de los 'verdiblancos'.



Los convocados del Betis para enfrentar al Rayo Vallecano

Además de la vuelta a la convocatoria del 'Cucho' Hernández, el Betis también citó a Nelson Neossa para el partido de este sábado en la liga española.



¿Cómo va el Betis en la Liga de España?

Los dirigidos por Manuel Pellegrini son quintos en el actual campeonato español con 41 puntos, tras 24 jornadas disputadas. Mientras que su rival suma 25 enteros y ocupa la casilla 17 de la tabla general que es liderada por Real Madrid.



¿Cuándo es Betis vs. Rayo Vallecano por la Liga de España?

Será este sábado 21 de febrero en el estadio La Cartuja en Sevilla y está pactado a iniciar a las 10:15 de la mañana, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por TV por Espn 3 y Disney+ Premium.

Alineaciones probables:

Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde; Bakambu.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Valentín, Gumbau; Akhomach, Isi, Álvaro; De Frutos.