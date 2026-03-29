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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pasto 1-2 Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pasto 1-2 Nacional

El cuadro 'verdolaga' festejó con tres puntos en el estadio Departamental Libertad y ahora es más líder que nunca, quedando muy cerca de la clasificación a las finales.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Juan Manuel Rengifo, festejando triunfo de Atlético Nacional contra Pasto.
Juan Manuel Rengifo, festejando triunfo de Atlético Nacional contra Pasto.
Foto: X de Nacional.

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