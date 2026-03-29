Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pasto 1-2 Nacional

Este domingo 29 de marzo, la Liga BetPlay I-2026 le dio desarrollo a la jornada 14 del fútbol colombiano, con varios partidazos en los que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla fueron protagonistas.

A primera hora, los 'tiburones' se pusieron cita con Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, que tuvo la presencia de varios aficionados 'rojiblancos', quienes vieron a su equipo ganar por la mínima diferencia en la capital, con un tanto de Luis Fernando Muriel.

De esta manera, Junior escaló a los puestos de arriba, quedando cerca de la clasificación a los ocho.

Luis Fernando Muriel festejando anotación con Junior, por Liga. Foto: Colprensa.

Minutos después, Atlético Nacional enfrentó a Pasto, en el estadio Departamental Libertad, que se vistió de 'tricolor' para acompañar a los dirigidos por Jonathan Risueño. No obstante,, con anotaciones de Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo, el equipo paisa dañó la fiesta y se quedó con los tres puntos en territorio nariñense.



Para finalizar la jornada dominical; a las 8:30 p.m. Once Caldas visitará a Llaneros en el estadio Rey Pelé, de Villavicencio.

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Así se ha jugado la jornada 14:

Viernes 27 de marzo

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Águilas Doradas 1-0 Alianza FC

Atlético Bucaramanga 1-2 Independiente Santa Fe

Sábado 28 de marzo

Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 3-1 Jaguares

Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira

Domingo 29 de marzo

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Internacional de Bogotá 0-1 Junior

Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional

Llaneros vs. Once Caldas

Hora: 8:30 p.m

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

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Lunes 30 de marzo

Independiente Medellín vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Millonarios vs Fortaleza

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: El Campín

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: