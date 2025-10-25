Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Once Caldas 1-0 Unión Magdalena

Este sábado, en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, se disputaron cinco partidos que dejaron como ganadores a Boyacá Chicó, Deportes Tolima, Bucaramanga, Millonarios y Once Caldas.

En el cierre de la jornada sabatina, el 'blanco blanco' superó 1-0 a Unión Magdalena con un solitario gol de Dayro Moreno, quien no marcaba desde el 17 de septiembre cuando hizo doblete contra Independiente del Valle por Copa Sudamericana. Este resultado selló el descenso del 'Ciclón'.

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios venció 1-0 a Santa Fe. En el primer tiempo las opciones más claras fueron para el 'embajador' con alto protagonismo de Edwin Mosquera. Para la segunda parte, la expulsión de Dewar Victoria dejó mejor parado al 'cardenal' que por poco anota por medio de Hugo Rodallega y Edward López. Cuando todo pintaba para empate, Cristian Cañozales anotó al 90+7, tras una gran jugada de Macalister Silva, y le dio el triunfo a los 'azules'.

Santa Fe vs. Millonarios. COLPRENSA.

El fútbol colombiano sigue teniendo como líder al Atlético Bucaramanga luego de su victoria 2-0 sobre Llaneros, en el Américo Montanini, en la capital de Santander. Los 'leopardos' se ubican en lo más alto de la tabla con 34 puntos gracias al gol en propia puerta de Francisco Meza y el tanto de Neyder Moreno.



Neyder Moreno celebrando su gol contra Llaneros. Bucaramanga.

Publicidad

En el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, Deportes Tolima hizo valer su localía, superó 2-1 al Deportivo Cali. Los 'azucareros' se pusieron ventaja en el 45+1 con anotación de Andrey Estupiñán, quien cumplió con 'la ley del ex'. La dicha fue corta porque al 45+4, Marlon Torres puso la paridad para los 'pijaos'.

Los dirigidos por Lucas González aceleraron en la segunda parte y se llevaron el triunfo con gol de Adrián Parra, quien tuvo pasado en el conjunto vallecaucano.

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali. COLPRENSA.

Publicidad

Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Alianza FC 2-0 La Equidad

Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto

América 2-1 Junior

Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas

Envigado 0-2 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga 2-0 Llaneros

Santa Fe 0-0 Millonarios

Once Caldas 1-0 Unión Magdalena

Domingo 26 de octubre

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (6:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025