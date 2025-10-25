Colombia vs. Japón, octavos del Mundial femenino Sub-17: día, hora y dónde ver en TV

La Selección Colombia fue a Marruecos con el objetivo de escribir su nombre en las páginas doradas del Mundial femenino Sub-17. El camino es largo, pero, paso a paso, lo está consiguiendo. Prueba de ello es que ya avanzó a los octavos de final, donde jugará contra Japón, que es uno de los equipos favoritos a hacerse con el título.

El partido entre Colombia y Japón, por los octavos de la cita orbital, será el miércoles 29 de octubre, a las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia), en la cancha 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Rabat. Allí, la 'tricolor' va en busca de seguir en carrera e instalarse en 'cuartos', donde su rival sería Marruecos o Corea del Norte.

Recuerde que los partidos de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17 se pueden ver en la señal HD2 de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol) y la aplicación DITU (https://ditutv.lat/descargar/).

Allí, estará acompañado de un equipo de lujo, con la información de primera mano de Marcela Monsalve, quien es la enviada especial de Caracol Televisión a Marruecos. De igual manera, estará la narración de Pepe Garzón, con su habitual emoción, los comentarios precisos de Ricardo Orrego y los datos completos de Marina Granziera.



Jugadoras de la Selección Colombia celebran su victoria en el Mundial femenino Sub-17 Twitter de la Selección Colombia

¿Cuándo y dónde ver, Selección Colombia vs. Japón, en el Mundial femenino Sub-17?

Día: miércoles 29 de octubre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia) / 8:00 p.m. (Marruecos).

Estadio: cancha 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Rabat.

Jornada: octavos de final.

Transmisión: HD2 de Caracol, portal Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), canal de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol) y DITU (https://ditutv.lat/descargar/).



Resultados de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17

El camino en la fase de grupos no empezó de la mejor manera para el combinado patrio, ya que cayó 4-0 frente a España, que es una de las candidatas al título. De hecho, 'la Roja' hizo punto perfecto en el grupo E, marcando 12 goles y no recibiendo ni uno. Sin embargo, la 'tricolor' se repuso, dio vuelta a la página y pudo levantar cabeza.

En la segunda jornada, venció 3-0 a Costa de Marfil, con anotaciones de Ángela Clavijo, London Crawford y Ella Grace Martínez. Por último, este sábado 25 de octubre, por la fecha 3 de su zona, derrotó 1-0 a Corea del Sur, de la mano de London Crawford, autora del único tanto. Fue así como la Selección Colombia consiguió clasificar.