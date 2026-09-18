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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 2-2 Pereira

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 2-2 Pereira

‘Dorados’ y ‘matecañas’ abrieron este viernes la undécima fecha de la Liga BetPlay II-2026, en partido que se jugó en el estadio Cincuentenario. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Acción de juego entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Águilas Doradas y Deportivo Pereira fueron los equipos encargados de abrir la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026. Fue un compromiso en el estadio Cincuentenario con emociones de principio a fin; los equipos no pararon en sus esfuerzos en pro de quedarse con los tres enteros, este viernes 18 de septiembre.

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Finalmente, el compromiso en tierras antioqueñas concluyó con marcador de 2-2. Aunque, hay que indicar que el cuadro ‘matecaña’ fue el gran ‘ganador’ de la contienda, ya que logró la igualdad en el tablero sobre el minuto 90.

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Precisamente fueron los dueños de casa los que abrieron el marcador, al minuto 22, pero con algo de suspenso. Tras una asistencia de Andrés Ricaurte, el balón le quedó ‘servido’ a Fabián Charales, quien luego definió con pierna derecha para vencer la resistencia del arquero del Pereira, Juan Miguel Betancourth.

Águilas Doradas festeja uno de los goles que le marcó al Pereira en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Águilas Doradas festeja uno de los goles que le marcó al Pereira en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Pero la celebración tuvo que ser pausada por unos instantes, debido a que el VAR entró a revisar la jugada. Concluida la misma se determinó que era gol válido, por lo tanto, el 1-0 se subió para Águilas.

Los dirigidos por Flavio Robatto dominaron gran parte de la primera parte y pudieron anotar más goles, pero no estuvieron finos en el último cuarto de cancha. El telón de la primera parte cerró 1-0.

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En la segunda parte se presentaron más opciones de lado y lado, y con ello, llegaron las anotaciones. Pero fue hasta el 69’ que llegó el festejo y fue para el Pereira. Jorge Largacha logró vencer a Jorge Soto para establecer el 1-1; el pase previo fue de Jordy Monroy.

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No obstante, la celebración le duró poco al ‘matecaña’, ya que Águilas Doradas marcó minutos más tarde el 2-1 en el tablero. Esto fue al 71’.

La formación del Deportivo Pereira frente a Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
La formación del Deportivo Pereira frente a Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

El reloj corrió y el Pereira no bajó los brazos. Cuando el cuarto árbitro se preparaba para levantar el marcador electrónico para mostrar los minutos de adición de la segunda parte, el ‘matecaña’ encontró el 2-2 final. Danilo Ortiz fue el autor de la anotación para los visitantes.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Águilas Doradas 2-2 Pereira:

PosiciónEquipoPJPTSDG
1América de Cali920+15
2Atlético Nacional718+11
3Independiente Medellín816+5
4Millonarios FC1016+4
5Deportes Tolima916+2
6Atlético Bucaramanga814+4
7Independiente Santa Fe813+3
8Deportivo Cali812+3
9Once Caldas912+2
10Águilas Doradas8110
11Club Llaneros911-1
12Internacional de Bogotá1011-2
13Cúcuta Deportivo99-6
14Fortaleza CEIF98-2
15Alianza Fútbol Club98-8
16Boyacá Chicó88-8
17Jaguares de Córdoba87-5
18Deportivo Pereira87-5
19Deportivo Pasto95-7
20Junior de Barranquilla73-5

Así continuará la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026:

Sábado 19 de septiembre:

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Millonarios FC vs. Boyacá Chicó - 2:00 p.m.
Alianza FC vs. Santa Fe - 4:05 p.m.
Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo - 6:10 p.m.
Deportivo Pasto vs. Once Caldas - 8:15 p.m.

Domingo 20 de septiembre:

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Fortaleza vs. Junior de Barranquilla - 2:00 p.m.
Atlético Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá - 4:05 p.m.
Deportes Tolima vs. América de Cali - 6:10 p.m.
Llaneros vs. Atlético Nacional - 8:15 p.m.

Martes 22 de septiembre:

Medellín vs. Jaguares - 6:00 p.m.

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