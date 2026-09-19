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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Sevilla 1-3 Barcelona

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Sevilla 1-3 Barcelona

Con una gran actuación de Raphinha, autor de tres goles, el Barcelona se impuso este sábado al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¡Vea acá cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de España!

Por: AFP
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Barcelona le ganó al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Liga de España.
Barcelona le ganó al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Liga de España.
Foto: AFP

Barcelona tuvo que remontar, guiado por Raphinha, para imponerse 3-1 en el campo del Sevilla en la séptima jornada de LaLiga, que sigue liderando los azulgranas.

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Se adelantaron los sevillistas con un gol de Youssouf Fofana (19'), pero un triplete de Raphinha (22', 52', 69') dio la vuelta al marcador.

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A las puertas del parón internacional, el Barça encabeza la clasificación liguera con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo, que el domingo jugará contra el Atlético.

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El Barça sufrió más de lo que esperaba ante un Sevilla, que en la primera parte igualó la intensidad del equipo azulgrana, pero que acabó pagando el esfuerzo tras el descanso.

Barcelona le ganó al Sevilla por la Liga de España. Lamine Yamal y Raphinha, figuras del club 'culé'.
Barcelona le ganó al Sevilla por la Liga de España. Lamine Yamal y Raphinha, figuras del club 'culé'.
Foto: AFP

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Tabla de posiciones de la Liga de España, tras Sevilla 1-3 Barcelona:

PosiciónEquipoPuntosPJPGPEPPGFGCDG
1FC Barcelona217700317+24
2Real Madrid156501176+11
3Real Betis15650186+2
4Atlético de Madrid136411146+8
5Sevilla FC137412109+1
6Deportivo Alavés117322116+5
7RC Deportivo9623197+2
8Club de Atletismo8622276+1
9Rayo Vallecano872231116-5
10CA Osasuna87223613-7
11Celta7714286+2
12RCD Espanyol de Barcelona7721410100
13Real Sociedad76213611-5
14Club de Carreras R.772141121-10
15Villarreal CF561231011-1
16Levante UD5512279-2
17Getafe CF5612337-4
18Elche CF571241117-6
19Valencia CF46114210-8
20Málaga CF36033311-8
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