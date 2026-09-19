Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Sevilla 1-3 Barcelona

Barcelona tuvo que remontar, guiado por Raphinha, para imponerse 3-1 en el campo del Sevilla en la séptima jornada de LaLiga, que sigue liderando los azulgranas.
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Se adelantaron los sevillistas con un gol de Youssouf Fofana (19'), pero un triplete de Raphinha (22', 52', 69') dio la vuelta al marcador.
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A las puertas del parón internacional, el Barça encabeza la clasificación liguera con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo, que el domingo jugará contra el Atlético.
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El Barça sufrió más de lo que esperaba ante un Sevilla, que en la primera parte igualó la intensidad del equipo azulgrana, pero que acabó pagando el esfuerzo tras el descanso.
Tabla de posiciones de la Liga de España, tras Sevilla 1-3 Barcelona:
|Posición
|Equipo
|Puntos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|FC Barcelona
|21
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|2
|Real Madrid
|15
|6
|5
|0
|1
|17
|6
|+11
|3
|Real Betis
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|6
|+2
|4
|Atlético de Madrid
|13
|6
|4
|1
|1
|14
|6
|+8
|5
|Sevilla FC
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|6
|Deportivo Alavés
|11
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|7
|RC Deportivo
|9
|6
|2
|3
|1
|9
|7
|+2
|8
|Club de Atletismo
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|9
|Rayo Vallecano
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|10
|CA Osasuna
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|11
|Celta
|7
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|12
|RCD Espanyol de Barcelona
|7
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|13
|Real Sociedad
|7
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|14
|Club de Carreras R.
|7
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|15
|Villarreal CF
|5
|6
|1
|2
|3
|10
|11
|-1
|16
|Levante UD
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|17
|Getafe CF
|5
|6
|1
|2
|3
|3
|7
|-4
|18
|Elche CF
|5
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|19
|Valencia CF
|4
|6
|1
|1
|4
|2
|10
|-8
|20
|Málaga CF
|3
|6
|0
|3
|3
|3
|11
|-8