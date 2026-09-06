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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-1 Millonarios

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-1 Millonarios

Pereira y Millonarios se enfrentaron en el estadio de Palmaseca, en partido que marcó el retorno de Alberto Gamero en el cuadro 'embajador'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Acción de juego entre Pereira y Millonarios por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Pereira y Millonarios por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

Deportivo Pereira y Millonarios dieron continuidad a la jornada dominical de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026, partido en el estadio de Palmaseca que marcó el retorno de Alberto Gamero al banco técnico del azul bogotano.

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Pese a los intentos de lado y lado, hubo repartición de puntos entre 'matecañas' y 'embajadores', debido a que la contienda concluyó 1-1. Los goles llegaron en la segunda parte, de un partido que tuvo buenas sensaciones hasta el final.

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¿Cómo se presentó el juego?

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Un primer tiempo en el estadio de Palmeseca en el que tanto Pereira como Millonarios intentaron imponer sus condiciones y entregaron algunos pasajes de juego entretenido.

Los dirigidos por Arturo Reyes tuvieron una clara oportunidad con un cabezazo de Sebastián Acosta que se estrelló en el palo.

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Por su parte, Millonarios apeló a la transición y tuvo en Leonardo Castro ese jugador más incisivo en ataque, incluso, el VAR le anuló una anotación por una clara posición adelantada.

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En el segundo tiempo llegaron los goles en Palmaseca, en un tiempo de dos minutos. Primero fue el 'matecaña' el que se fue arriba en el tablero por intermedio Jordy Monroy, esto al 67', pero dos más tarde, Millonarios lo igualó por intermedio de Leonardo Castro.

En los minutos finales, ambos equipos generaron un par de ocasiones para quedarse con los tres puntos, pero tanto Juan Miguel Betancourth como Javier Burrai evitaron que esto sucediera, con buenas atajadas.

Finalmente, el marcador concluyó 1-1, dejando al Pereira con seis puntos en la clasificación general, mientras que Millonarios ahora tiene 12 enteros.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-1 Millonarios:

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PosEquipoPJPuntos
1América de Cali820
2Independiente Medellín615
3Deportes Tolima613
4Atlético Nacional512
5Millonarios812
6Llaneros711
7Santa Fe710
8Águilas Doradas610
9Atlético Bucaramanga610
10Once Caldas79
11Cúcuta Deportivo89
12Deportivo Cali68
13Internacional de Bogotá88
14Fortaleza87
15Deportivo Pereira66
16Jaguares76
17Boyacá Chicó65
18Junior63
19Deportivo Pasto82
20Alianza FC72
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