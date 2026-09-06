Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-1 Millonarios

Deportivo Pereira y Millonarios dieron continuidad a la jornada dominical de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026, partido en el estadio de Palmaseca que marcó el retorno de Alberto Gamero al banco técnico del azul bogotano.

Pese a los intentos de lado y lado, hubo repartición de puntos entre 'matecañas' y 'embajadores', debido a que la contienda concluyó 1-1. Los goles llegaron en la segunda parte, de un partido que tuvo buenas sensaciones hasta el final.

¿Cómo se presentó el juego?

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Un primer tiempo en el estadio de Palmeseca en el que tanto Pereira como Millonarios intentaron imponer sus condiciones y entregaron algunos pasajes de juego entretenido.



Los dirigidos por Arturo Reyes tuvieron una clara oportunidad con un cabezazo de Sebastián Acosta que se estrelló en el palo.

Por su parte, Millonarios apeló a la transición y tuvo en Leonardo Castro ese jugador más incisivo en ataque, incluso, el VAR le anuló una anotación por una clara posición adelantada.

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En el segundo tiempo llegaron los goles en Palmaseca, en un tiempo de dos minutos. Primero fue el 'matecaña' el que se fue arriba en el tablero por intermedio Jordy Monroy, esto al 67', pero dos más tarde, Millonarios lo igualó por intermedio de Leonardo Castro.

En los minutos finales, ambos equipos generaron un par de ocasiones para quedarse con los tres puntos, pero tanto Juan Miguel Betancourth como Javier Burrai evitaron que esto sucediera, con buenas atajadas.

Finalmente, el marcador concluyó 1-1, dejando al Pereira con seis puntos en la clasificación general, mientras que Millonarios ahora tiene 12 enteros.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-1 Millonarios:

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